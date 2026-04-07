به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از رزمایش محله‌محور ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس شهرستان فردوس در مسجد چهارده معصوم اظهار کرد: در راستای اجرای طرح محله‌محوری بسیج، ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس در تمامی محلات با محوریت مساجد فعال شده است.

وی افزود: در این طرح، تمامی ظرفیت‌های مردمی هر محله شامل نیروهای متخصص، ماشین‌آلات و تجهیزات احصا شده و تیم‌های تخصصی در حوزه‌های امداد و نجات، خدمات‌رسانی، امنیتی، فرهنگی و رسانه و جهاد تبیین سازماندهی شده‌اند و آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

دبیر ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس استان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، افزایش خوداتکایی محلات است، ادامه داد: بر این اساس، هر محله به‌صورت مستقل و در عین حال هماهنگ با سایر بخش‌ها، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسانی مستمر به مردم را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: مدیریت اصلی بحران بر عهده دولت است و این تیم‌های مردمی به‌عنوان بازوی کمکی در قالب ساختار محله‌محور وارد عمل می‌شوند و امور نیز در چارچوب قرارگاه ملی مسجد با محوریت امام مسجد و پایگاه بسیج پیگیری می‌شود.

به گفته وی، در شهرستان فردوس ۶ محله در شهر فردوس، ۴ محله در اسلامیه و یک محله در باغستان تحت پوشش این طرح قرار گرفته و مساجد محوری در این مناطق تعیین شده‌اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۳۵۰ نفر در عرصه‌های مختلف این ستاد ساماندهی شده‌اند و تمامی ظرفیت‌های مردمی از جمله نیروهای متخصص و تجهیزات شناسایی شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط بحرانی نیز در مساجد انجام شده که از جمله آن می‌توان به تأمین تانکرهای ثابت و سیار آب، موتور برق و دیزل اشاره کرد.

هنری با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین نان در شرایط اضطراری گفت: در صورت قطع برق و گاز، ۲۰۰ نفر نیروی متخصص برای پخت نان شناسایی شده و حدود ۱۰۰ تنور گازی و هیزمی در محلات پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از تشکیل قرارگاه امداد و نجات خبر داد و افزود: در این بخش ۱۴۳۰ نفر از نیروهای مردمی ثبت‌نام کرده و آموزش‌های تخصصی را با همکاری هلال احمر فراگرفته‌اند و ۳۵ تیم جهادی امداد و نجات نیز به کوله‌های امدادی تجهیز شده‌اند که این تجهیزات با مشارکت صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی بسیج تأمین شده است.

دبیر ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس استان در پایان گفت: به‌منظور تمرین عملیاتی، رزمایشی با سناریوی حمله دشمن و قطع برق شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین در مسجد چهارده معصوم فردوس برگزار شد که در آن با حضور دستگاه‌های اجرایی حوزه مدیریت بحران و تیم‌های مردمی، نقاط ضعف شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: پس از اجرای رزمایش نیز نشست هم‌اندیشی با حضور تیم‌های مردمی برگزار و اشکالات موجود مورد بررسی قرار گرفت.