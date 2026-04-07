۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

ساماندهی ۲۳۵۰ نیروی مردمی در رزمایش محله‌محور فردوس

فردوس-مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: بیش از ۲۳۵۰ نیروی مردمی در قالب رزمایش محله‌محور پشتیبانی از دفاع مقدس در شهرستان فردوس ساماندهی و آموزش داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از رزمایش محله‌محور ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس شهرستان فردوس در مسجد چهارده معصوم اظهار کرد: در راستای اجرای طرح محله‌محوری بسیج، ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس در تمامی محلات با محوریت مساجد فعال شده است.

وی افزود: در این طرح، تمامی ظرفیت‌های مردمی هر محله شامل نیروهای متخصص، ماشین‌آلات و تجهیزات احصا شده و تیم‌های تخصصی در حوزه‌های امداد و نجات، خدمات‌رسانی، امنیتی، فرهنگی و رسانه و جهاد تبیین سازماندهی شده‌اند و آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

دبیر ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس استان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، افزایش خوداتکایی محلات است، ادامه داد: بر این اساس، هر محله به‌صورت مستقل و در عین حال هماهنگ با سایر بخش‌ها، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسانی مستمر به مردم را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: مدیریت اصلی بحران بر عهده دولت است و این تیم‌های مردمی به‌عنوان بازوی کمکی در قالب ساختار محله‌محور وارد عمل می‌شوند و امور نیز در چارچوب قرارگاه ملی مسجد با محوریت امام مسجد و پایگاه بسیج پیگیری می‌شود.

به گفته وی، در شهرستان فردوس ۶ محله در شهر فردوس، ۴ محله در اسلامیه و یک محله در باغستان تحت پوشش این طرح قرار گرفته و مساجد محوری در این مناطق تعیین شده‌اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۳۵۰ نفر در عرصه‌های مختلف این ستاد ساماندهی شده‌اند و تمامی ظرفیت‌های مردمی از جمله نیروهای متخصص و تجهیزات شناسایی شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط بحرانی نیز در مساجد انجام شده که از جمله آن می‌توان به تأمین تانکرهای ثابت و سیار آب، موتور برق و دیزل اشاره کرد.

هنری با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین نان در شرایط اضطراری گفت: در صورت قطع برق و گاز، ۲۰۰ نفر نیروی متخصص برای پخت نان شناسایی شده و حدود ۱۰۰ تنور گازی و هیزمی در محلات پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از تشکیل قرارگاه امداد و نجات خبر داد و افزود: در این بخش ۱۴۳۰ نفر از نیروهای مردمی ثبت‌نام کرده و آموزش‌های تخصصی را با همکاری هلال احمر فراگرفته‌اند و ۳۵ تیم جهادی امداد و نجات نیز به کوله‌های امدادی تجهیز شده‌اند که این تجهیزات با مشارکت صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی بسیج تأمین شده است.

دبیر ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس استان در پایان گفت: به‌منظور تمرین عملیاتی، رزمایشی با سناریوی حمله دشمن و قطع برق شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین در مسجد چهارده معصوم فردوس برگزار شد که در آن با حضور دستگاه‌های اجرایی حوزه مدیریت بحران و تیم‌های مردمی، نقاط ضعف شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: پس از اجرای رزمایش نیز نشست هم‌اندیشی با حضور تیم‌های مردمی برگزار و اشکالات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

