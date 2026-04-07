نتایج اولیه آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ منتشر شد؛ انتخاب رشته از ۱۹ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی با بیان اینکه متقاضیان مجاز می‌توانند حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل متناسب با مجموعه امتحانی خود انتخاب کنند، افزود: مهلت انتخاب رشته تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فراهم است.

وی تأکید کرد متقاضیان پیش از ثبت اولویت‌ها باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های مرتبط را به‌دقت مطالعه کرده، سپس رشته‌محل‌های مورد علاقه خود را تعیین و بر اساس میزان علاقه اولویت‌بندی کنند و در نهایت نسبت به ثبت نهایی انتخاب‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵منتشر خواهد شد.

وی در توضیح جزئیات تکمیلی انتخاب رشته افزود: متقاضیان علاقه‌مند به رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی باید از طریق درگاه این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org و با استفاده از کد دسترسی درج‌شده در کارنامه اقدام کنند. همچنین متقاضیانی که صرفاً در دوره‌های غیرروزانه مجاز شده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند رشته‌محل‌های دوره روزانه دانشگاه‌های امام صادق(ع)، جامع امام حسین(ع) و علوم انتظامی امین را نیز انتخاب کنند.

محمدی از متقاضیان خواست با مطالعه دقیق اطلاعیه‌ها و رعایت اولویت‌های واقعی، فرآیند انتخاب رشته را با نهایت دقت انجام دهند تا در مراحل بعدی پذیرش با مشکل مواجه نشوند.