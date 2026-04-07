به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با توجه به تولید مازاد در استان، صادرات مرغ و تخم‌مرغ از خراسان جنوبی به سایر استان‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در تحقق این دستاورد افزود: با همت و تلاش فعالان صنعت طیور استان، میزان جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی از سقف تعهد ماهیانه فراتر رفته است که این موضوع حاصل پشتکار تولیدکنندگان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: این روند نشان‌دهنده وضعیت مطلوب و ظرفیت بالای تولید مرغ و تخم‌مرغ در استان است و بیانگر تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه تولید است.

اسفندیاری با تأکید بر تأمین کامل نیاز بازار تصریح کرد: با توجه به شرایط تولید، هیچ‌گونه کمبودی در عرضه مرغ و تخم‌مرغ در استان وجود ندارد و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان به‌صورت کامل انجام می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه جوجه‌ریزی فراتر از برنامه‌ریزی‌های اولیه انجام شده است، گفت: خراسان جنوبی در حوزه تولید محصولات دامی روندی رو به رشد و قابل توجه را تجربه می‌کند.