کیانمهر: ۱۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به دام و طیور گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر پنجشنبه در کمیسیون کشاورزی ضمن تبریک سال نو و تسلیت اربعین «رهبر شهید و شهدای انقلاب»، اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه ناشی از تحولات اخیر، مدیریت اقتصادی استان با رویکرد حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی افزود: برنامه‌های توسعه‌ای از جمله گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه نظیر ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان در مقاطعی با وقفه مواجه شد، اما تمرکز اصلی بر تأمین معیشت مردم و پایداری واحدهای تولیدی قرار گرفت.

کیانمهر با بیان اینکه در پایان سال ۱۴۰۴ گزارشی از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران دریافت نشده است، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان به‌کار گرفته شد تا چرخه تولید در استان متوقف نشود.

وی واگذاری اختیارات ویژه از سوی دولت به استانداران را یک اقدام مؤثر دانست و گفت: این اختیارات امکان تصمیم‌گیری سریع در حوزه‌هایی مانند تأمین و واردات نهاده‌های دامی را فراهم کرد، به‌گونه‌ای که فرآیند صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان از پرداخت هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰۱ واحد دام و طیور در استان خبر داد و افزود: این حمایت‌ها در راستای حفظ تولید و جلوگیری از آسیب به فعالان این بخش انجام شده است.

وی همچنین به اقدامات استان در تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ذخایر کافی برای ماه‌های آینده پیش‌بینی شده تا در صورت بروز هرگونه محدودیت، خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.

کیانمهر با اشاره به سیاست‌های صادراتی استان اظهار کرد: پیگیری برای صدور مجوز صادرات بخشی از محصولات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی در دستور کار قرار دارد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، تعادل بازار نیز حفظ شود.

وی تأکید کرد: مدیریت استان با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کند ضمن عبور از شرایط خاص، مسیر توسعه اقتصادی و حمایت از تولید را با قوت ادامه دهد.