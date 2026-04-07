حسینی بوشهری:مردم میدان دفاع از رهبری و میهن عزیز را ترک نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اعلام تعطیلی کلاس‌های درس خود تا اطلاع ثانوی، بر ضرورت حضور مردم شریف در میدان تأکید کرد.



در پیام رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است:



بسم الله الرحمن الرحیم



با توجه به شرایط کشور، از عموم مردم شریف و خصوصا اساتید، فضلا، طلاب و روحانیت عزیز درخواست دارم در میدان دفاع از رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی)، نظام اسلامی و میهن عزیز و نیز پویش های همگانی دفاع از ایران اسلامی حضور مؤثر خویش را استمرار بخشند.



آجرکم الله تعالی فی الدارین



بر این اساس تا اطلاع ثانوی درس اینجانب برگزار نمی گردد.



سیدهاشم حسینی بوشهری