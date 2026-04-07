پیام جامعه مدرسین به مناسبت اربعین شهادت فرماندهان و شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت اربعین شهادت فرماندهان ارشد نیروهای مسلح بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهل روز از شهادت سرداران و امیران سپاه اسلام و ارتش قهرمان و نیز مسئولان عالی‌رتبه می‌گذرد. هر یک از این شهیدان در مقام دنیایی خود به مراتب بالای معنویت و اخلاص دست یافته بودند و خداوند آنان را در حال مجاهدت و با زبان روزه به جایگاه قرب خویش فراخواند.

شهیدان موسوی، پاکپور، نصیرزاده و شمخانی حاصل سال‌ها مجاهدت و فداکاری در راه وطن و التزام به ولایت را دریافت کردند و خوشا به حال آنان «الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَیٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ».

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اربعین شهادت فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان عالی رتبه کشور را به ملت شریف ایران تبریک و تسلیت می‌گوید و اعلام می‌دارد راه این شهیدان و دیگر سرداران، فرماندهان و رزمندگان جنگ رمضان با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد و خون این شهیدان چراغ راه انقلاب است. همچنین اربعین شهادت دانش آموزان مظلوم میناب در مدرسه شجره طیبه و شهدای ملت را گرامی می‌داریم و برای آحاد ملت که شهیدان والامقام را تقدیم وطن کردند از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت می‌کنیم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم