۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

پیام جامعه مدرسین به مناسبت اربعین شهادت فرماندهان و شهدای میناب

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهیدان موسوی، پاکپور، نصیرزاده، شمخانی و همچنین دانش آموزان مظلوم میناب پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت اربعین شهادت فرماندهان ارشد نیروهای مسلح بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهل روز از شهادت سرداران و امیران سپاه اسلام و ارتش قهرمان و نیز مسئولان عالی‌رتبه می‌گذرد. هر یک از این شهیدان در مقام دنیایی خود به مراتب بالای معنویت و اخلاص دست یافته بودند و خداوند آنان را در حال مجاهدت و با زبان روزه به جایگاه قرب خویش فراخواند.

شهیدان موسوی، پاکپور، نصیرزاده و شمخانی حاصل سال‌ها مجاهدت و فداکاری در راه وطن و التزام به ولایت را دریافت کردند و خوشا به حال آنان «الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَیٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ».

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اربعین شهادت فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان عالی رتبه کشور را به ملت شریف ایران تبریک و تسلیت می‌گوید و اعلام می‌دارد راه این شهیدان و دیگر سرداران، فرماندهان و رزمندگان جنگ رمضان با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد و خون این شهیدان چراغ راه انقلاب است. همچنین اربعین شهادت دانش آموزان مظلوم میناب در مدرسه شجره طیبه و شهدای ملت را گرامی می‌داریم و برای آحاد ملت که شهیدان والامقام را تقدیم وطن کردند از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت می‌کنیم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

