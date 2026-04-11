به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیرو آتشبس و نقض آن توسط دشمنان آمریکایی و صهیونی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به دنبال اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر آتشبس دو هفتهای در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی و همچنین مواردی از نقض آتشبس مانند حملات وحشیانه به لبنان، تجاوز به آسمان ایران و انکار بعضی از موارد تصریح شده در توافق کلی در جریان مذاکرات، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نکاتی را متذکر میگردد:
دشمن به هیچ یک از اهداف اعلامی خود نرسید و با قبول کردن موارد پیشنهادی جمهوری اسلامی در تعیین چارچوب مذاکره، تقاضای آتشبس کرده است؛ این یک پیروزی بزرگ است و نشانه شکست و استیصال کامل دشمن.
این پیروزی، حاصل خون شهدای عزیز به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای (قدس سره)، راهبری فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامظله العالی)، حضور امت شهید پرور در صحنه و پایمردی رزمندگان غیور میهن اسلامی بوده است.
در این شرایط حساس، هوشیاری مردم، مسئولین و رزمندگان غیور ما، اصل اساسی و لازمی است که همواره باید مدنظر همگان باشد. ملت ایران سابقه بدعهدی و بدرفتاری شیطان بزرگ را از خاطر نبرده و نخواهد برد.
حملات وحشیانه سگ هار استکبار جهانی یعنی اسرائیل غاصب به لبنان مظلوم گواه صدق و شاهد حاضر این مدعاست، در صورتی که موضوع لبنان جزء موارد صریح توافق بوده است.
در این راستا ضمن بیان ضرورت استمرار حضور همگانی، بر لزوم آمادگی کامل رزمندگان اسلام و پاسخ مناسب و قاطع، در مقابل این گونه اقدامات دشمن و نیز توطئههای احتمالی پیاده نظام دشمن و عناصر خود فروخته داخلی تأکید میگردد، بنابراین نباید با اعلام بناء بر مذاکرات، تصور شود که حضور در خیابانها لازم نیست.
دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامظله العالی) فصلالخطاب همه مسائل کلان و مهم نظام مقدس اسلامی از جمله مسئله جنگ و صلح و موضوعات مرتبط با آن است که در پیام مهم معظمله به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن (قدس سره) نیز آمده است؛ از این رو همگان موظفیم در سایه فرامین و رهنمودهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) از هرگونه سخن و عملی که موجب اختلاف و دودستگی میان آحاد مردم میگردد، پرهیز نموده، اتحاد و همبستگی چشمگیری که در سایه آن پیروزیهای مهم و زبانزد عام خاص برای ایران اسلامی رقم خورده است را حفظ کنیم و بر تقویت آن اهتمام داشته باشیم.
در خاتمه از همه مراجع بزرگوار، مسئولین، خدمتگزاران، ملت شهیدپرور، حوزویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، امداد و نجات، هلال احمر، کادر درمان، بسیج و همه کسانی که در این مدت و در این شرایط حساس با مجاهدتهای پیگیر خود سعی بر خدمت رسانی و مواسات به مردم در مقابل حملات دشمن داشتند، تشکر میکنیم و مجددا بر آمادگی و حضور حداکثری تأکید میورزیم.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
