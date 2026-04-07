به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسینزاده بعدازظهر در جلسه کمیته ساختار با اشاره به بررسی تأسیس رستوران دریایی در استان افزود: این طرح با هدف استفاده بهینه از منابع دریایی و ارتقای ظرفیتهای گردشگری استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: راهاندازی رستوران دریایی به عنوان اقدامی نوآورانه برای جذب سرمایهگذاری و ارائه مستقیم محصولات تازه دریایی مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل شیلات مازندران درباره روند اجرایی پروژه گفت: باید از تمام ظرفیتها برای اجرای موفقیتآمیز طرح استفاده کرد تا اهداف کلان سازمان شیلات ایران در ارتقای جایگاه منطقهای و ملی محقق شود.
حسین زاده اعلام کرد: انتظار میرود با راهاندازی رستوران دریایی، عرضه محصولات تازه دریایی به مردم و گردشگران تقویت شده و اقتصاد منطقه رونق بیشتری پیدا کند.
مدیرکل شیلات مازندران درباره وضعیت صید گفت: صیادان استان بیش از ۱۹۰۰ تن ماهیان استخوانی صید کردهاند که ارزش اقتصادی آن حدود یک همت برآورد میشود و نسبت به سال گذشته شرایط مناسبی برای شرکتهای تعاونی صیادی فراهم شده است.
حسینزاده درباره فصل صید توضیح داد: فصل صید ماهیان استخوانی که تا ۲۰ فروردین تمدید شده بود، احتمالاً تا ۲۵ فروردین ادامه خواهد یافت تا ماهی تازه برای مردم و گردشگران تأمین شود.
او همچنین در مورد وضعیت ذخایر آبزیان افزود: برنامههای بازسازی ذخایر و رهاسازی بچهماهیها در سالهای اخیر نتایج مثبت داشته و میزان بازگشت ماهی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است و پیشبینی میشود با ادامه این اقدامات، بهویژه برای گونه ماهی سفید، میزان صید در سالهای آینده افزایش یابد و پایداری منابع آبزی در دریای خزر تقویت شود.
