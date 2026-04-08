پاسداری از همراهی مردم و جامعه هنری در پایداری شبکه برق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق کشور طی پیامی از همراهی و همدلی مردم و هنرمندان با خادمان صنعت برق در روزهای بحرانی جنگ تحمیلی تشکر و قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
در روزهایی که زیرساختهای حیاتی کشور در معرض تهدید و حملات دشمن قرار گرفت، صنعت برق ایران با تکیه بر تلاشهای شبانهروزی نیروهای متخصص و عملیاتی خود توانست پایداری شبکه برق کشور را حفظ کند؛ اما بیتردید این موفقیت تنها حاصل تلاش کارکنان این صنعت نبود و همراهی ارزشمند مردم شریف ایران و حمایتهای معنوی جامعه فرهنگی و هنری کشور نقش مهمی در عبور از این شرایط حساس ایفا کرد.
در این مقطع دشوار،شهروندان مسئولیتپذیر با درک اهمیت زیرساختهای انرژی، با هوشیاری و همراهی خود در صیانت از تأسیسات و تجهیزات صنعت برق، یاریگر خادمان این حوزه بودند و با حفظ آرامش و همکاری با توصیههای ایمنی و تخصصی، زمینه تداوم خدمترسانی پایدار را فراهم کردند.
از سوی دیگر، مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت و مصرف بهینه انرژی برق، نشان از مسئولیتپذیری اجتماعی بود که نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و استمرار تأمین برق ایفا کرد.
این همراهی ارزشمند نشان داد که مدیریت مصرف انرژی، در کنار اقدامات و تلاشهای فنی، یکی از مهمترین ارکان تابآوری شبکه برق کشور در شرایط بحرانی و خاص است.
همچنین جمعی از هنرمندان، چهرههای فرهنگی و فعالان حوزه هنر با بهرهگیری از ظرفیت اثرگذار رسانهای و اجتماعی خود، با انتشار پیامهای امیدبخش و حمایت از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت برق، در تقویت روحیه ملی و قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی این صنعت نقشآفرینی کردند.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت برق کشور، صمیمانه از مردم شریف ایران، هنرمندان و فعالان فرهنگی که در این روزهای حساس با احساس مسئولیت ملی در کنار خادمان صنعت برق ایستادند، قدردانی میکنم. بیتردید تداوم این همدلی و همراهی ملی، پشتوانهای ارزشمند برای حفظ و صیانت از زیرساختهای حیاتی کشور و استمرار خدمترسانی پایدار به مردم عزیز ایران خواهد بود.
