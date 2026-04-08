  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

کتاب «یک پدر دلسوز» به زبان روسی منتشر شد

کتاب «یک پدر دلسوز» حاوی روایت‌هایی از زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی همزمان با چهلمین روز شهادت ایشان به زبان روسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به همت انتشارات نخل‌سبز و مساعدت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو توسط انتشارات معتبر «وچه» در ۴۵٠ صفحه منتشر شده است.

بنا بر اعلام رایزنی فرهنگی سفارت ایران در مسکو، این کتاب در نمایشگاه ادبیات تفکری روسیه که ٢۰ تا ۲۳ فروردین برپا خواهد شد، رونمایی می‌شود.

در این اثر علاوه بر نگاهی به مقاطع مختلف زندگی رهبر شهید کشورمان در نوجوانی و جوانی، مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، ریاست جمهوری و ولایت، بیش از ۲۰۰ روایت از افراد مختلف که به بیان خاطراتی از ایشان پرداخته‌اند درج شده است.

این کتاب همراه با تصاویری از رهبر شهید انقلاب اسلامی در ادوار مختلف از دوران حیات ایشان به زبان روسی منتشر شده است.

کد مطلب 6795179
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها