کتاب «یک پدر دلسوز» به زبان روسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به همت انتشارات نخل‌سبز و مساعدت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو توسط انتشارات معتبر «وچه» در ۴۵٠ صفحه منتشر شده است.

بنا بر اعلام رایزنی فرهنگی سفارت ایران در مسکو، این کتاب در نمایشگاه ادبیات تفکری روسیه که ٢۰ تا ۲۳ فروردین برپا خواهد شد، رونمایی می‌شود.

در این اثر علاوه بر نگاهی به مقاطع مختلف زندگی رهبر شهید کشورمان در نوجوانی و جوانی، مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، ریاست جمهوری و ولایت، بیش از ۲۰۰ روایت از افراد مختلف که به بیان خاطراتی از ایشان پرداخته‌اند درج شده است.

این کتاب همراه با تصاویری از رهبر شهید انقلاب اسلامی در ادوار مختلف از دوران حیات ایشان به زبان روسی منتشر شده است.