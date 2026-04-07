به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، لازم است برنامه‌ریزی‌ها متناسب با شرایط انجام شود تا در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مشکلی ایجاد نشود.

فرماندار دشتی افزود: باید نظارت دقیق‌تری بر ذخیره‌سازی اقلام اساسی صورت گیرد تا بازار با کمبود کالا مواجه نشود.

وی با تأکید بر مدیریت قیمت‌ها بیان کرد: قیمت‌ها باید به‌صورت جدی مدیریت شود و اجازه افزایش قیمت های خارج از قاعده داده نشود و در صورت مشاهده تخلف، باید با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

مقاتلی همچنین بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌ها در واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: مجهز شدن فروشگاه‌ها به موتور برق باید با جدیت دنبال شود تا در صورت بروز مشکلات احتمالی، روند خدمات‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود.

وی ادامه داد: عرضه اقلام بهداشتی نیز باید به‌طور مستمر مورد نظارت قرار گیرد تا سلامت مردم حفظ شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: هیچ فروشگاهی حق تعطیلی خودسرانه ندارد و در صورت مشاهده تخلف، با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.