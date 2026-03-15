تأکید فرماندار دشتی بر تشدید نظارت‌ بر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار کرد: بازدیدها و بازرسی‌های بازار باید به صورت مستمر و محسوس انجام شود تا مردم بازخورد و نتیجه آن را در بازار و سفره خود مشاهده کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر جلوگیری از احتکار و دپوی اقلام تنظیم بازار افزود: باید از هرگونه احتکار کالا چه بصورت خرد و چه کلان جلوگیری شود و با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع صورت گیرد.

وی بر تأمین به‌موقع اقلام مورد نیاز بازار تأکید کرد و ادامه داد: در کنار تأمین کالاها، نظارت دقیق بر قیمت‌ها و نحوه توزیع اقلام نیز باید به طور جدی انجام شود.

مقاتلی با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال بیان کرد: میوه شب عید تامین شده است و بزودی در سطح شهرستان دشتی توزیع خواهد شد تا مردم در این ایام با مشکلی مواجه نشوند.

وی همچنین با توجه به قرار داشتن در آستانه نوروز، بر تشدید نظارت بر مغازه‌های شهرستان بخصوص عرضه خشکبار در سطح شهرستان تأکید کرد.