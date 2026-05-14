توزیع مرغ منجمد و روغن در شهرستان دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار کرد: برای تأمین نیازهای اساسی مردم و کنترل بازار، ۱۲ تن مرغ منجمد و ۱۰ تن روغن با قیمت مصوب وارد شهرستان شده است.



وی افزود: خروجی جلسات تنظیم بازار باید در سفره مردم ملموس باشد و اقدامات انجام شده منجر به آرامش بازار و رضایتمندی شهروندان شود.



فرماندار دشتی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار و برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و ادامه داد: نرخ کالاها باید به‌صورت شفاف در معرض دید مشتریان قرار گیرد تا مردم بتوانند با اطمینان خرید کنند.



مقاتلی همچنین بر برخورد با افراد سودجو و محتکر تأکید کرد و گفت: بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی با محوریت اداره صنعت، معدن و تجارت در سطح شهرستان با جدیت دنبال می شود.



وی بر تقویت روزبازارها در شهرستان تأکید کرد و افزود: مراکز عرضه مستقیم کالا در راستای حمایت از فروشندگان شهرستان و تنظیم قیمت‌ها راه‌اندازی شود.



فرماندار دشتی همچنین خواستار اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده شد و گفت:بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید از طریق تعاونی مرزنشینان تأمین و در اختیار شهروندان قرار گیرد.