فرماندار دشتی: نظارت مستمر بر صنوف انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی باید به‌صورت مستمر انجام شود تا حقوق مردم و مصرف‌کنندگان حفظ شود.

وی افزود: در کنار برخورد قانونی با تخلفات صنفی، باید واحدهایی که انصاف را رعایت کرده و در ارائه خدمات و عرضه کالا عملکرد مطلوبی دارند نیز شناسایی و مورد تشویق قرار گیرند.

فرماندار دشتی تصریح کرد: برخورد با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی باید هدفمند و جدی باشد و دستگاه‌های متولی با همکاری و هماهنگی لازم، اجازه ندهند تخلف برخی افراد موجب بی‌اعتمادی مردم و آسیب به فضای بازار شود.

مقاتلی بر ضرورت تقویت نظارت میدانی، حمایت از کاسبان منصف و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و گفت: رضایتمندی مردم باید محور اصلی اقدامات ستاد تنظیم بازار شهرستان باشد.