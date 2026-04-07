حمایت جوزف عون از مذاکره با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان گفت که حفظ امنیت داخلی لبنان در شرایط کنونی، یک مسئولیت مشترک است که هماهنگی کامل بین شهروندان، ارتش، دستگاههای امنیتی و شهرداریها را میطلبد.
وی تصریح کرد: نیروهای ارتش در بیروت و چند نقطه دیگر مستقر شدند و به همراه نیروهای امنیت داخلی و سایر نهادها حضور خواهند داشت و با اجرای دقیقتر اقدامات امنیتی، امنیت شهروندان در خانههایشان را تأمین خواهند کرد.
عون با اشاره به اینکه اوضاع امنیتی کنونی تحت کنترل است، گفت: هیچ ترسی از ایجاد فتنه یا هرج و مرج داخلی وجود ندارد و مشکلاتی که به وجود میآید، محدود است و به سرعت به آن رسیدگی میشود؛ با این حال کسانی هستند که برای خدمت به منافع خود بر ایجاد ترس از فتنه مذهبی تمرکز کردهاند اما شرایط کنونی با گذشته متفاوت است و ملت و مسئولان سیاسی و چهرههای مذهبی از آگاهی برخوردارند .
رئیس جمهور لبنان همچنین تأکید کرد: هرگز اجازه فتنهانگیزی در داخل را نخواهم داد و هر کس که از طریق شبکههای اجتماعی و رسانهها سعی در دامن زدن به این روند را دارد، خطری برای لبنان است و اقدامی به مراتب بدتر از تجاوزات اسرائیل انجام میدهد؛ ما باید بین منافع ملی و منافع خارجی فرق قائل شویم و هیچ راه نجاتی نیز جز از طریق دولت نداریم.
وی افزود: هرگز اجازه نمیدهم به هیچ شهروندی به دلیل آنکه در روستا و شهرک خود پایداری کرده تنها به این دلیل که زندگی در زادگاهش را انتخاب کرده، اتهام مزدوری یا خیانت وارد کنند.
رئیس جمهور لبنان همچنین بار دیگر بر مذاکره با رژیم صهیونیستی با تأکید کرد و گفت: طرح ابتکاری من درباره مذاکره مورد تأیید بینالمللی است چرا که مسیر درست رسیدن به یک راهحل است به خصوص اینکه لبنان پیش از این نیز چند توافقنامه با اسرائیل از جمله توافق آتشبس و ترسیم مرزهای دریایی امضا کرد.
وی افزود که تماسها بر دستیابی به تضمینهایی درباره عدم هدف قرار دادن گذرگاه مرزی المصنع به عنوان نقطه عبور کلیدی برای لبنان و سوریه، متمرکز است.
