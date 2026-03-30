۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

واکنش رئیس جمهور لبنان به تجاوزات رژیم صهیونیستی

رئیس جمهور لبنان از تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی علیه جنوب این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در سخنان امروز خود تاکید کرد، اوضاع جنوب کشور به دلیل تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی فاجعه بار است.

وی اضافه کرد، هیچ کسی در لبنان به دنبال جنگ داخلی نیست و کسی که بخواهد از این اوضاع سوء استفاده کند هرگز موفق نخواهد شد.

عون بیان کرد، دستی که بخواهد صلح داخلی را هدف قرار دهد قطع می شود.

رئیس‌جمهور لبنان پیشتر نیز هشدار داد که حمله رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها در جنوب لبنان از جمله پل‌های رودخانه لیتانی، اقدامی خطرناک و مشکوک در راستای ایجاد منطقه حائل و تثبیت اشغالگری است.

