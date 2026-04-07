به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی اظهار داشت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی کوهدشت با حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی از کشتارگاه مرغ این شهرستان بازدید کرد و مقدار قابل‌توجهی گوشت فاسد کشف و ضبط شد.

وی گفت: گشت مشترک نظارتی در شهرستان کوهدشت به ریاست «محمد عبدی‌پور» و با همکاری بازرسان دستگاه‌های نظارتی از کشتارگاه مرغ این شهرستان انجام شد. در این بازرسی، وضعیت بهداشت محیط، نحوه نگهداری و فراوری مرغ و همچنین رعایت ضوابط مربوط به‌سلامت مواد پروتئینی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: در جریان این بازدید، مقدار قابل‌توجهی گوشت فاسد مرغ کشف و بلافاصله ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

شاهی، افزود: پرونده تخلف برای مسئولان مربوطه تشکیل و برای رسیدگی قانونی به شعبه تعزیرات ارجاع شد.

وی گفت: این گشت‌ها در راستای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از تخلفات حوزه مواد غذایی با جدیت ادامه خواهد داشت.