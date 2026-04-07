۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

انتشار جزییات اخبار و تصاویر خسارات جنگی کمک ناخواسته به دشمن است

بوشهر- سرپرست روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: انتشار جزییات اخبار و تصاویر خسارات جنگی کمک ناخواسته به دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن گنخکی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: اطلاع رسانی جنگ، اقتضائات خاصی دارد که باید علاوه بر انتشار سریع خبر اولیه برای تسلط بر روایت اول، از مخاطبان رفع نگرانی کرده و در عین حال، دیده بان دشمن هم نباشیم.

سرپرست روابط عمومی استاندار ی بوشهر با تقدیر از تلاش های اصحاب رسانه، اعم از خبرنگاران، خبرنویسان، عکاسان، ویراستاران و سایر همکاران این عرصه جهادی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون برای پیگیری کسب و انتشار اخبار جنگ و بروز خسارات به استان، ابراز داشت: انتشار جزییات اخبار تهاجم دشمن و اعلام میزان خسارت، کمک اطلاعاتی به دشمن برای اطمینان از تأثیر اصابت و تصمیم به خسارات محتمل آتی است.

عضو شورای اطلاع رسانی استان در ادامه افزود: رویکرد شورای اطلاع رسانی استان مبتنی بر انتشار سریع، صادقانه، کلی و به موقع اخبار حوادث مرتبط با جنگ است و در این راستا همکاران عرصه اطلاع‌رسانی را مجاهدان دلسوز و آگاهی می داند که منافع ملی و عزت ملت ایران را اولویت خود می دانند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها