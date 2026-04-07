۲۹۰۰ واحد مسکونی و تجاری در ارومیه طی جنگ رمضان خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان عیوضلو عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از آغاز جنگ رمضان تاکنون به حدود ۳۵۰ خوردرو در ارومیه خسارت وارد شده است که بیمه ایران مسئول برآورد خسارات خودروها و پرداخت آن است.

وی همچنین از آسیب جنگ به ۲هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی و تجاری در ارومیه خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۷مورد به طور کامل تخریب شده است.

فرماندار ارومیه گفت: همچنین از خسارت به ۳واحد صنعتی در ارومیه خبر داد و گفت: یک واحد راکد و ۲ واحد دیگر در حال فعالیت بود.

عیوضلو تصریح کرد: تعداد ۵۶۳ واحد مسکونی و ۳۴۰ واحد تجاری در ارومیه تعمیری، ۳۷مورد تخریبی و ۵۰۷ مورد در حد تخریب اسباب و اثاثیه و یک هزار و ۵۵۹مورد خسارت جزئی در حد شکستگی شیشه و درب و پنجره است.

فرماندار ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا در موعد مقرر اشاره کرد و گفت: با توجه به تجمعات شبانه و استقرار موکب ها در محل تجمع مردم نامزدهای انتخابات شوراها توجه داشته باشند که موکب ها مکان تبلیغ نیست و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.

عیوضلو از اسکان موقت خانواده های آسیب دیده از جنگ در ارومیه خبر داد و گفت: همچنین ودیعه مسکن دوساله به این خانواده ها پرداخت می شود.