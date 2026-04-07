به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی و برنامههای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ گفتگو کردند.
پورمحمدی گفت: براساس بازدیدهای میدانی و اطلاعات ارسالی از سطح کشور هیچگونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی ثبت نشده است که نشان دهنده تدابیر مناسب وزارت جهاد کشاورزی برای امنیت غذایی در شرایط بحرانی است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت همهجانبه دولت از تولیدکنندگان و تامین کنندگان بخش کشاورزی گفت: امنیت غذایی و معیشت مردم در اولویت برنامههای دولت قرار دارد و همه دستگاههای اجرایی به صورت هماهنگ به تحقق آن کمک میکنند.
در این دیدار موضوعات و مسائل بخش کشاورزی در حوزه سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
