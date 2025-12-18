وزیر جهاد کشاورزی: سفره مردم خط قرمز دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه در جریان سفر به قم و در دیدار با نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران، با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور، گزارشی از وضعیت عمومی کشور و رویکردهای کلان دولت چهاردهم ارائه کرد.



وی گفت: دولت چهاردهم با رویکردی خدمت‌محور و با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را به‌صورت مستمر، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی دنبال می‌کند و در این مسیر بر پایبندی به وعده‌ها تأکید دارد.



وزیر جهاد کشاورزی افزود: خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و توجه ویژه به معیشت خانوارها، از مهم‌ترین مأموریت‌های دولت است و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در کنار بهره‌گیری از رهنمودهای علما و مراجع تقلید، نقش مهمی در عبور از چالش‌های موجود ایفا می‌کند.



نوری قزلجه با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و حفظ ثبات در معیشت مردم، مأموریتی اساسی برای دولت چهاردهم و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و در این چارچوب، سفره مردم خط قرمز دولت است.



وی ادامه داد: تمام ظرفیت‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بر پایداری تولید، حمایت مؤثر از کشاورزان، دامداران و فعالان این بخش و همچنین تقویت زیرساخت‌های تولیدی و توزیعی متمرکز شده است.



وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، این وزارتخانه از مسئولیت خود در قبال تأمین امنیت غذایی کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد و سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی با جدیت دنبال می‌شود.



نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی گفت: تضمین دسترسی پایدار مردم به کالاهای اساسی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نظارت دقیق بر بازار، از محورهای اصلی سیاست‌های دولت چهاردهم است و این مسیر با برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری مستمر ادامه خواهد یافت.