آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ از امروز؛ امکان انتخاب ۵۰ رشته

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ روز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و متقاضیانی که در کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند می‌توانند حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل متناسب با مجموعه امتحانی خود انتخاب کنند.

مهلت انتخاب رشته از امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز می شود و داوطلبان می توانند تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

متقاضیان پیش از ثبت اولویت‌ها باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه های مرتبط را به‌دقت مطالعه کرده، سپس رشته‌محل‌های مورد علاقه خود را تعیین و بر اساس میزان علاقه اولویت‌بندی کنند و در نهایت نسبت به ثبت نهایی انتخاب‌ها اقدام کنند و توجه داشته باشند ممکن است پس از بسته شدن فایل دفترچه راهنمای انتخاب رشته، تغییراتی از طرف وزارت علوم یا دانشگاه های پذیرنده دانشجو به سازمان سنجش اعلام شود که ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به داوطلبان توصیه می شود به تغییرات و اطلاعیه ها توجه کنند، عدم اطلاع از اطلاعیه های اعلام شده هیچ گونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمی کند.

متقاضیان علاقه‌مند به رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی باید از طریق درگاه این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org و با استفاده از کد دسترسی درج‌شده در کارنامه اقدام کنند. همچنین متقاضیانی که صرفاً در دوره های غیرروزانه مجاز شده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند رشته‌محل‌های دوره روزانه دانشگاه های امام صادق(ع)، جامع امام حسین(ع) و علوم انتظامی امین را نیز انتخاب کنند.

کارنامه اعلام نتایج اوّلیه حاوی مشخصات ثبت نامی، نمرات اکتسابی و وضعیت علمی، صادر شده است. داوطلبان توجه داشته باشند معدل های مندرج در کارنامه، براساس معدل های اعلام شده توسط متقاضی در تقاضانامه اینترنتی یا اصلاحات مورد درخواست متقاضی بعد از ثبت نام، درج شده است و لازم است متقاضیان به هنگام شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و همچنین در صورت قبولی اصل مدرکی که نشانگر این معدل باشد را به همراه سایر مدارک ثبت نامی، به دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ارائه کنند؛ در غیر اینصورت مطابق ضوابط و مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

معدل متقاضیان تأثیری در مراحل گزینش سازمان سنجش ندارد و صرفاً بر اساس شیوه نامه اعلامی در قسمت سوابق آموزشی فرد و توسط دانشگاه های محل مصاحبه مورد بررسی قرار می گیرد. متقاضی پس از بررسی کارنامه نتایج اوّلیه در صورتی که معدل یا معدل های اعلام شده در کارنامه، معدل واقعی آنان نباشد یا اینکه مطابق ضوابط ذیل معدل خود را اعلام نکرده باشد، لازم است در زمان انتخاب رشته (بازه زمانی ۱۹ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۵) به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و طبق ضوابط نسبت به اصلاح معدل خود اقدام کرده و مستندات مربوط به آن را در زمان مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی در دانشگاه های مربوط به همراه داشته باشد.

برای آن دسته از متقاضیانی که به هنگام پرینت کارت ورود به جلسه یا درخواست های کتبی پس از آن، نسبت به اصلاح معدل خود اقدام کرده اند، معدل اصلاح شده در این کارنامه درج شده است. همچنین برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد که حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل خواهند شد، میانگین واحدهای گذرانده شدۀ اعلامی آنان تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ درج شده است. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، فاقد معدل کارشناسی هستند، منحصراً معدل مقطع کارشناسی ارشد اعلامی آنان درج شده است.

وضعیت علمی متقاضیان بر اساس نتیجۀ آزمون و سهمیه برای هر کد ترکیب در کارنامه مشخص شده است. کارنامه شامل نمره کل، رتبه در سهمیه و آخرین رتبه مجاز است.

به گزارش مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح جمعه ۲۴ بهمن ماه در ۱۵۹ حوزه اصلی و ۵۳۱ حوزه فرعی در ۱۲۵ شهرستان در سراسر کشور با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی و ۷ گروه آزمایشی برگزار شد. نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند. اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵منتشر خواهد شد.