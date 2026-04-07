از وجود ۷۸ زورخانه در سطح استان کرمان تا کم‌ توجهی به ورزش پهلوانی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مساحی، سه شنبه شب در جلسه ای که به مناسبت هفته فرهنگ پهلوانی و روز ورزش زورخانهای در هتل آسمان شهر کرمان برگزار شد با اشاره به اهمیت این ورزش در استان کرمان گفت: استان کرمان پهناور است و ورزش پهلوانی در فرهنگ جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: ما در تمام شهرها زورخانه نداریم، اما انشاالله با حمایت اداره ورزش و جوانان استان کرمان با توجه به تهاجم فرهنگی موجود یک زورخانه در هر شهرستان داشته باشیم.
او ادامه داد: تعداد ۷۸ زورخانه در سطح استان کرمان داریم که ۴ زورخانه در شهر رفسنجان حال تاسیس هستند و انشاالله در یک ماه آینده افتتاح میشوند. همچنین ۳ زورخانه متولی آن اداره ورزش و جوانان استان کرمان است.
رئیس هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان کرمان با اشاره به کم بودن حمایتها از این رشته گفت: با وجود گستردگی استان کرمان حمایت خوبی از این رشته نمیشود و تنها مختص اداره ورزش و جوانان و چند ارگان محدود است که کفاف نمیدهد آن هم برای یک ورزش ملی. همچنان ۹ شهرستان ما بدون زورخانه است.
ورزش بهعنوان یک پایگاه اجتماعی نقش تاثیرگذاری در جامعه دارد
سرپرست اداره ورزش و جوانان استان کرمان هم در این جلسه با اشاره به هفته فرهنگ پهلوانی و روز ورزش زورخانهای توضیح داد: متاسفانه سال گذشته را با تلخکامی و شهادت بزرگان زیادی به پایان رساندیم و سال جدید را شروع کردیم.
حجت سلطانی ، افزود: هر ساله برنامههای ویژهای را در این هفته در نظر داشتیم و برگزار میکردیم، اما امسال با توجه به شرایط جنگ محدودیتهایی برای برگزاری برخی مراسمات و برنامهها خواهیم داشت و باید یکسری مسائل را رعایت کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری تاریخی روز فرهنگ پهلوانی گفت: در گذشته زورخانهها پایههای فرهنگی و اجتماعی جامعه بودند که از دل آنها امنیت، صلح و فرهنگ مقاومت و فرهنگ شهادت بیرون میآمد و زمانی پایگاههای مهم اجتماعی ایران بودند.
وی ادامه داد: بسیاری از فرهنگها و آموزههای اخلاقی شکل گرفته در فرهنگ ایرانی از دل همین زورخانهها بیرون میآمد.
سلطانی، افزود: امروز هم اگر در جنگ، چه در کف خیابان و چه در میدان نبرد ایرانیها پابرجا هستند به دلیل همین فرهنگ و پایداری کهن در بین مردم ماست.
سرپرست اداره ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به تهاجم فرهنگی به کشور گفت: در ۲۰ سال گذشته فرهنگ ما بسیار مورد تهاجم فرهنگی و رسانهای غربی قرار گرفته است و ما دچار ناهنجاریهایی در اجتماع هستیم، اما همین امروزه که جنگ است دیدیم که فرهنگ ما بار دیگر خودش را نشان داد.
وی افزود: توقعمان این است که زورخانهها همانند گذشته نقش اساسی خود را در فرهنگ بین جوانان و جامعه انجام دهند.
سلطانی، با اشاره به نقش مهم ورزش توضیح داد: مطمئن هستیم با وجود تمام خرابیها و ویرانیهای جنگ ورزش بهعنوان یک پایگاه و پدیده اجتماعی مهم میتواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد و با آگاهی و بینش بیشتر کشور را بهتر از قبل بسازیم.
در پایان این مراسم ضمن تجلیل از فلاح مدیرعامل هلال احمر استان کرمان که در جنگ رمضان این ارگان نقش بهسزایی داشتند، از دیگر ورزشکاران این ورزش هم تقدیر بهعمل آمد.
