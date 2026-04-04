سلطانی: جامعه ورزش کرمان در روزهای جنگ حضور پر رنگی داشته است

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور جامعه ورزش و جوانان استان کرمان در کف میدان جنگ گفت: وزارت ورزش و جوانان در ابتدای جنگ ۱۲روزه برای پشتیبانی جنگ اقدام به ایجاد یک شبکه سراسری و استانی با حضور سازمانهای مردم نهاد جوانان تحت عنوان «شبکه ایران یاران جوان» کرد و در واقع این شبکه برای مداخله و پشتیبانی در شرایط بحرانی ایجاد شد که پس از جنگ ۱۲روزه نیز به کار خود به صورت جدیتر ادامه داد.
حجت سلطانی، افزود: البته در بین شبکههای استانی باعث افتخار است که استان کرمان اولین استانی بود که بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل ظرف ۴ ساعت، شبکه ایران یاران جوان استان را راهاندازی کرد که این اتفاق نشان دهنده پتانسیل جوانان و سمنهای استان کرمان است.
وی با اشاره به جنگ رمضان ادامه داد: در این جنگ تحمیلی بلافاصله پس از حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونی در همان روز اول این شبکه تشکیل جلسه داد و اقدامات ضروری را پیشبینی کرد.
سلطانی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته این گروه گفت: از اقدامات فرهنگی تا پشتیبانی و رسانهای، مشاوره و غیره... کارهایی بوده که این شبکه انجام داده است و همچنین نشستی برای هماهنگی اقدامات فرهنگی و ورزشی با هیئتهای ورزشی داشتیم تا هیئتها نیز با توجه به پتانسیلهایی که دارند برنامههای ویژهای را انجام دهند.
سرپرست اداره ورزش و جوانان با اشاره به کارهای فرهنگی انجام شده در اداره ورزش و جوانان در مدت جنگ گفت: فعالیتهای زیادی در این زمینه در هیئتهای ورزشی و شبکه ایران یاران جوان انجام شده است که برای مثال برپایی موکب در روز اول اعلام شهادت مقام معظم رهبری، توزیع بیش از ۸ هزار افطاری در موکب، پشتنویسی برای خودروها، راهاندازی کاروانهای خودرویی، توزیع پوستر و پرچم در بین مردم، تقدیر و تجلیل از نیروهای امداد و نجات هلال احمر، راهاندازی سامانه تلفنی مشاوره و مشاوره حضوری در مرکز مشاوره کمیته مشاوره ایران یاران جوان، تولید آثار رسانهای و تبیینی و ... از جمله فعالیتهایی بوده که به وسیله جامعه ورزش و جوانان و به همت همکاران، هیئتها و باشگاههای ورزشی و شبکه ایران یاران جوان تاکنون انجام شده و بعد از این هم ادامه خواهد داشت.
سلطانی، با اشاره به بازگشت سرمربی تیم ملی فوتبال زنان به کشور و استان کرمان گفت: برنامه استقبال و تجلیل از خانم مرضیه جعفری سرمربی تیم فوتبال زنان را با حضور استاندار کرمان داشتیم و برنامهای نیز برای حضور ایشان در میدان شهر بم در میان تجمع مردمی انجام شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به روند فعالیت کارکنان اداره کل براساس دستورالعملهای جنگ توضیح داد: در اداره کل ورزش و جوانان کرمان کارها طبق روال ادامه دارد و با رعایت بخشنامهها همکاران در حال خدمترسانی هستند.
سلطانی، درمورد سیاست اداره ورزش در شرایط جنگ گفت: در حال حاضر حمایت قاطع و همراهی با نیروهای مسلح کشور که با جانفشانی و اقتدار در حال دفاع از وطن هستند در اولویت همه سیاستها و برنامههاست.
وی با بیان اینکه ورزشکاران و جوانان کشور همواره در تمام بحرانها و برهههای حساس پای این نظام و کشور ایستادهاند و در همه صحنهها حضور داشتهاند افزود: ورزشکاران و جوانان ما در راهپیماییها، همراهیها، بحرانها و بلایای طبیعی همیشه حضور فعال داشتهاند.
۴ شهید ورزشکار کرمانی بین شهدای جنگ
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کرمان به شهدای ورزشکار این استان نیز اشاره کرد و گفت: تا کنون از استان کرمان در طول جنگ رمضان، ۴ نفر از جامعه ورزش به مقام والای شهادت نائل شدند که تا امروز افتخار دیدار با خانواده ۳ شهید والا مقام از این شهدا را داشتیم و با توجه به تأکید مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، انشاءالله دیدار و تکریم خانواده شهدا حتی شهدایی که ورزشکار هم نبودهاند هم ادامه خواهد داشت.
سلطانی، با اشاره به همراهی جامعه ورزش در شرایط جنگی گفت: جامعه ورزش هم بخشی از آحاد جامعه است و موردی که در خصوص جامعه ورزش حائز اهمیت است این است که بیشتر حضور آنها در صحنهها و برنامهها مشتاقانه و خود جوش است.
وی ادامه داد: در جنگ اخیر حضور بسیاری از ورزشکاران و جوانان در میدانها، تجمعات شبانه، تیمهای حافظ امنیت، موکبها و سایر موارد نشان میدهد که این نسل جوان و ورزشکاران آگاهتر از هر زمانی شرایط جنگی را درک میکنند و اهمیت دفاع از میهن اسلامی در اندیشه و فکرشان نهادینه شده است.
وی افزود: همراهی جامعه ورزش تاکنون فوقالعاده بوده و تمام هیئتهای ورزشی با توجه به ظرفیتهایی که داشتهاند پای کار هستند.
نظر شما