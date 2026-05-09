برگزاری اردوی تیم ملی کشتی جوانان؛ تب و تاب کشتی در کرمان جریان دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: اردوی تیم ملی جوانان فرنگی کشور درحالی به مدت ۱۰ روز به میزبانی کرمان برگزار شد که کشتیگیران کرمان نیز در کنار سایر اردونشینان تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی پیگیری کردند.
این اردو که انتخابی تیم ملی برای مسابقات آسیایی و جهانی است در راستای برنامههای مستمر و مداوم برای آمادگی تیم ملی به میزبانی کرمان برگزار شده است.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان سلسه اردوهای آمادگی خود را برای مسابقات آسیایی و جهانی که در تیرماه و اواخر مردادماه برگزار میشود پیگیری میکند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری اردو در کرمان گفت: پس از تورنمنت ترکیه اردوی تیم ملی جوانان را به میزبانی استان کرمان و در شهر کرمان برگزار کردیم که اردوی پرفشار و بسیار خوبی را گذراندیم.
حمید باوفا، افزود: در این اردو مباحث آمادگی جسمانی و بالا بودن حجم تمرینات و زیرساختهای بدنی ورزشکاران را دنبال کردیم و خوشبختانه به خوبی برنامههایمان اجرا شد.
وی با اشاره به هدفگذاری تیم ملی کشتی فرنگی جوانان گفت: نگاه من و کادرفنی تیم ملی در این رده این است که ورزشکاران را از نظر فنی، تاکتیکی و روحی روانی به خوبی به تیم بزرگسالان انتقال دهیم و شرایط برای آنها ایجاد شود که راه رسیدن به تیم بزرگسالان و المپیک برای این جوانان هموارتر شود.
باوفا، افزود: من و همکارانم بهعنوان یک سرباز وظیفهشناس برای کشورمان در هر جایگاهی که هستیم تلاشمان این است برای سربلندی و بالا بودن پرچم کشور انرژی بگذاریم.
کرمان سالن تمرینی و استعدادهای خوبی در کشتی دارد
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با اشاره به میزبانی کرمان در این اردو توضیح داد: ما تمرینات پرفشار و سنگینی را در این اردو داشتیم و خوشبختانه از نظر امکانات و شرایط اردویی همه چیز خوب بوده است.
باوفا، گفت: سالن تمرینی بسیار خوبی در کرمان دارند و باید تبریک گفت که هیئت کشتی کرمان چنین سالن تمرینی را با این کیفیت برای کشتی کرمان و حتی تیمهای ملی آماده کردند تا ورزشکاران از آن استفاده کنند.
وی در مورد شرایط کشتی کرمان گفت: اگر به حدود ۱۰ الی ۱۵ سال قبل اوضاع کشتی در کرمان توجه کنید، این رشته گم بود، اما امروز کرمان هم در نونهالان و هم در نوجوانان و حتی جوانان ملیپوش دارد و این بیانگر یک مدیریت خوب بوده، اما از این به بعد برای اینکه کرمان از پله اول به پله بالاتری در کشتی برود نیازمند توجه و انرژی ویژهتری است.
سرمربی تیم ملی اضافه کرد: شرایط اینجا خوب است، ورزشکارانی که من در این مدت در اینجا دیدم از نظر بدنی و استعدادی خوب هستند، اما نیازمند به کار بیشتر و برنامهریزی دقیقتری دارند.
وی ادامه داد: حتما کسانی که در راس کار هستند با برنامهریزی و مداومت بیشتر در سالهای آینده به این نقطه میرسند که کرمان حتی در رده بزرگسالان نیز ملیپوش داشته باشد، زیرا جایگاه و پتانسیلی خیلی خوبی در کرمان وجود دارد.
باوفا، گفت: آرزو می کنم تیم کشتی فرنگی جوانان برای هشتمین بار در مسابقات آسیایی و برای هفتمین بار در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قهرمان شود.
میزبانی ۲۰ اردو ملی کشتی در ۴ سال اخیر
رئیس هیئت کشتی استان کرمان نیز درمورد این اردو به خبرنگار مهر گفت: میزبان اردوی ۱۰ روزه تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در شهر کرمان بودیم که این اردو از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ شروع شده و اردوهای تیم ملی برای انتخابی نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی پیگیری میشوند.
مسعود سلطانی، با اشاره به رشد کشتی کرمان در سال های اخیر اضافه کرد: کشتی استان کرمان در سالیان اخیر رشد خوبی داشته و یکی از دلایل مهم این اتفاق برگزاری اردوهای مختلف تیمهای ملی در کرمان بوده است.
وی ادامه داد: ما در ۴ سال گذشته تقریبا ۲۰ اردو را در استان کرمان برگزار کردیم که بیشتر این اردوها نیز در شهر کرمان برپا شدهاند.
رئیس هیئت کشتی استان کرمان با مهم دانستن رقابت کشتیگیران در کنار ملیپوشان افزود: برگزاری اردوهای تیم ملی در کرمان باعث میشود مربیان و ورزشکاران بزرگ به کرمان بیایند و ورزشکاران کرمانی نیز در کنار ملیپوشان تمرین کنند، تنشان به تن باتجربهترها میخورد و با سیستم اردویی و تمرینی تیم ملی آماده میشوند و در آینده این ورزشکاران تاثیر دارد.
سلطانی، با اشاره به کرمانیهای حاضر در اردو گفت: با توجه به میزبانیهایی که ما در کرمان داشتیم سعی کردیم در هر کشتی چندین کشتیگیر را به اردوهای تیم ملی اضافه کنیم و در این اردو نیز ۱۶ کشتیگیر از سراسر استان در کنار مربیان کرمانی اضافه کردیم که حدود ۲۰ کرمانی در این اردو بودند.
محمدپویا اسدی، کشتیگیر وزن ۵۵ کیلوگرم کرمانی که ۲۱ سال سن دارد در باره برگزاری اردوی تیم ملی در کرمان گفت: در این اردو در کنار سایر ملیپوشان تمرین کردیم و حدود ۱۰ سالی است کشتی را دنبال میکنم.
وی افزود: برگزاری این اردوها در کرمان به ما ورزشکاران کرمانی این امکان را میدهد تا با قرار گرفتن کنار کشتیگیران باتجربه و ملیپوش و همچنین مربیان ملی نکات زیادی را آموزش ببینیم و پیشرفت کنیم.
آرمین حسینخانی یکی دیگر از کرمانیهای دیگر اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان گفت: ۲۰ سالم است و از سن ۱۲ سالگی در رشته کشتی مشغول به فعالیت هستم.
وی که ۲ بار توانسته در مسابقات جوانان به مرحله نیمه نهایی برود افزود: در این اردو نیز در کنار ملیپوشان ۱۰ روز تمرین کردیم، تمرینات خیلی خوبی داشتیم، نکات زیادی را یاد گرفتیم و با حریفانمان نیز آشنا شدیم.
طی سال های اخیر برگزاری اردوهای تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد در ردههای سنی مختلف در استان کرمان یکی از نقاط مثبت این رشته برای رشد و پیشرفت کشتیگیران کرمانی بوده است.
این رشته ورزشی حالا امیدهای زیادی را برای داشتن سهمیه کرمانی در تیم ملی بزرگسالان و همچنین کسب مدال آسیایی، جهانی و المپیکی در سالهای نه چندان دور ایجاد کرده است.
نظر شما