۸ شهید و ده ها زخمی درحمله امروز اسرائیل به ۶۶ منطقه در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمار خبرگزاری آناتولی که بر اساس داده‌های وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور تهیه شده، نیروهای اسرائیلی با اجرای حملات هوایی و توپخانه ای در ۶۶ منطقه در لبنان ، که همگی در جنوب این کشور هستند، ۸ نفر را به شهادت رساندند و حداقل ۱۸ تن دیگر مجروح شدند.

چندین منطقه درجنوب لبنان نیز درمعرض حملات هوایی رژیم اسرائیل قرار گرفت که از جمله می توان به شهر بنت جبیل و شهرک های: عین بعل، معرکه، طیر دیبه، السریره، القطرانی، دیر زهرانی، نبطیه الفوقه، عین قنا، عرب سلیم، تبنین، الحوضه النظین، الحُنُهُنَدِی، بفرنین، کفرالین آیتیت و توره و العباسیه اشاره کرد.

ارتش رژیم اسرائیل مناطقی از جمله عیناتا و منطقه تل مرجعیون را با آتش توپخانه گلوله‌باران کرد.بمباران توپخانه‌ای شامل استفاده از گلوله‌های فسفری در برخی از حملات بود.

تلفات اتسانی

در مورد تلفات ناشی از حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم اسرائیل، اعلام کردند که حداقل ۸ نفر شهید و ۱۸ نفر زخمی شده‌اند. ۳ شهید و حداقل ۴ زخمی در معرکه ، ۳ شهید و ۲ زخمی در شهر طیر دیبا در شهرستان صور؛ ۱ شهید در دیر زهرانی؛ و ۱ شهید در زبدین.علاوه براین، ۹ نفر در شهر قطرانی و ۳ نفر در طیر دیبا از توابع صور در جنوب لبنان زخمی شدند.همچنین گزارش شده است که امدادگران پس از هدف قرار گرفتن در الشعیتیه زخمی شده‌اند، اما تعداد مشخصی ارائه نشده است.

خسارات مادی

در مورد خسارات مادی، حملات هوایی اسرائیل منجر به انفجار ساختمان‌ها و خانه‌ها در جنوب و اطراف شهر طیبه و همچنین شرق شهر سحمار شد که خسارات مادی و تخریب قابل توجهی به خانه‌ها وارد کرد.پیش از این در روز سه‌شنبه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز دوشنبه پل دیگری را بر فراز رودخانه لیطانی در جنوب لبنان بمباران کرده است و تعداد کل پل‌های هدف قرار گرفته از زمان آغاز حمله گسترده خود در ۲ مارس به هفت پل رسیده است.

به گفته مقامات لبنانی، حمله گسترده رژیم اسرائیل به لبنان از ۲ مارس، به شهادت ۱۵۳۰ نفر و زخمی شدن ۴۸۱۲ نفر دیگر و همچنین آوارگی بیش از یک میلیون نفر منجر شده است.این تجاوز به عنوان بخشی از پیامدهای جنگ رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران، از ۲۸ فوریه صورت می‌گیرد که علاوه بر ترور شخصیت‌های برجسته، به ویژه حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، هزاران شهید و زخمی بر جای گذاشته است.

رژیم اسرائیل مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است، برخی برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان آخرین جنگ بین اکتبر ۲۰۲۳ و نوامبر ۲۰۲۴.