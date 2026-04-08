  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۱

نتانیاهو مدعی شد: آتش بس شامل لبنان نمی‌شود

در حالی که بر اساس توافق آتش بس اعلامی در منطقه حملات علیه لبنان نیز باید متوقف شود نتانیاهو مدعی شد که این توافق شامل لبنان نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اولین واکنش خود به آتش بس اعلام شده مدعی شد، این آتش بس ۲ هفته ای شامل لبنان نمی شود.

این در حالی است که پیشتر نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

نتانیاهو همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت، تل آویو از تصمیم ترامپ برای تعلیق حملات علیه ایران حمایت می کند به شرط آن که ایران تنگه ها را باز کرده و حملات را متوقف کند.

لازم به ذکر است که حملات رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته علیه مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه داشته است.

کد مطلب 6794879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نتانیاهو که زده زیرش هنوز هیچ نشده.اینم شد توافق ،خودتون فکر کنیدفقط.فریب نباشه خوبه

