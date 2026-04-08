به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اولین واکنش خود به آتش بس اعلام شده مدعی شد، این آتش بس ۲ هفته ای شامل لبنان نمی شود.

این در حالی است که پیشتر نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

نتانیاهو همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت، تل آویو از تصمیم ترامپ برای تعلیق حملات علیه ایران حمایت می کند به شرط آن که ایران تنگه ها را باز کرده و حملات را متوقف کند.

لازم به ذکر است که حملات رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته علیه مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه داشته است.