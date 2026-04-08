روزنامه صهیونیستی: تنها ایران پیروز این میدان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد، تل آویو و آمریکا از این جنگ با توافقی خارج شدند که به صورت کلی یک تسلیم راهبردی به شمار می رود. ۴۱ روز از جنگ گذشت و ۵ هزار ساختمان ویران شد اما در نهایت ایران پیروزی قاطع به دست آورد و حزب الله قدرتمندتر از گذشته ظاهر خواهد شد.

در این گزارش آمده است: به نظر می رسد ایران و همپیمانانش تنها طرف هایی هستند که از این درگیری پیروزمندانه خارج شدند. ایران موفق شد آمریکا و تل آویو را به توافقی بکشاند که بیانگر تسلیم شدن آنها است. آمریکا و تل آویو از اهداف اعلام شده در این جنگ عقب نشینی کردند. ایران دست برتر را دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: ذخایر اورانیوم غنی شده از سوی ایران تحویل داده نشد و بر اساس توافق، برنامه هسته ای ایران ادامه پیدا می کند.