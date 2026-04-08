تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با وجود اعلام آتش بس در منطقه از جمله در لبنان، رژیم صهیونیستی دقایقی قبل، یک خودروی امدادی در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی خود قرار داد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی خودروی امدادی مذکور را در منطقه القلیله واقع در جنوب لبنان مورد اصابت قرار داد.

همچنین گزارش شده که منطقه الریحان در جنوب لبنان هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

این در حالی است که بر اساس شروط آتش بس اعلام شده، حملات علیه لبنان نیز باید متوقف شود.

پیشتر نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.