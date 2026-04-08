چهره زشت دشمن در جنگ؛ حمله به ۳۵۰ زیرساخت سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قواعد و قوانین بینالمللی، مراکز بهداشتی و درمانی و زیرساختهای سلامت در هر شرایطی به عنوان پناهگاه های امن تلقی می شوند و هیچ استثنایی هم برای آن وجود ندارد.
این در حالی است که دشمن جنایتکار در جنگ رمضان، تمامی این قواعد را زیرپا گذاشت و تعدادی از مراکز درمانی، شرکتهای دارویی و موسسات علمی و تحقیقاتی را هدف بمبهای خود قرار داد و علاوه بر جان باختن هموطنان؛ باعث آسیب و خسارت هایی به این مراکز و موسسات شده است.
جنگ با تمام آسیب هایی که به دنبال دارد، اما دارای قواعدی است که می بایست مورد توجه طرفین درگیر جنگ قرار بگیرد؛ اما با کمال تاسف، در جنگ اخیر این قواعد و قوانین از سوی دشمن آمریکایی صهیونی نادیده گرفته شد.
ریچارد استون خبرنگار ارشد بین المللی مجله علمی ساینس(Science)، با اشاره به آسیب های گسترده دشمن آمریکایی صهیونی به زیرساخت های علمی و بهداشتی کشورمان، حمله به انستیتو پاستور ایران را بزرگ ترین فاجعه علمی این جنگ دانست و گفت: این مؤسسه در سال ۱۹۲۰ توسط مؤسسه پاستور پاریس و پس از همهگیری آنفلوانزای اسپانیایی تأسیس شد و بعدها به دولت ایران واگذار شد. این مرکز نقش مهمی در پایش بیماریها و تولید واکسنهایی مانند هپاتیت B، سرخک و کووید-۱۹ داشته است.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اهمیت راهبردی انستیتو پاستور در حوزه سلامت و تولیدات علمی و تحقیقاتی کشور، گفت: حمله به مراکز علمی و بهداشتی اقدامی مغایر با همه اصول انسانی و بینالمللی است و چنین اقداماتی نمیتواند روند فعالیتهای علمی و خدمات سلامت کشور را متوقف کند.
وی با بیان اینکه بخشهایی از ساختمان این مجموعه در جریان این حمله دچار خسارت جدی شده است، افزود: انستیتو پاستور یکی از مراکز مهم تحقیقاتی و بهداشتی کشور است و نقش مهمی در حوزههای تشخیصی، پژوهشی و تولیدات مرتبط با سلامت دارد؛ از این رو اجازه نخواهیم داد اختلالی در روند فعالیتهای آن ایجاد شود.
حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، با حضور در انستیتو پاستور ایران از ساختمان این مجموعه که در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده بود، بازدید کرد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی انستیتو پاستور ایران در حوزه سلامت و پژوهشهای زیستپزشکی افزود: این مجموعه یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور در حوزه علوم پزشکی و زیستی است که نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و توسعه دانش در حوزههای مختلف ایفا کرده است.
یکی دیگر از مراکز مورد حمله دشمن، شرکت داروسازی توفیق دارو بود که در زمینه تولید داروهای بیماران خاص، بیماران مبتلا به سرطان و...، فعالیت می کرد.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در بازدید از شرکت داروسازی توفیق دارو که بر اثر حملات اخیر رژیم صهیونیستی دچار تخریب گسترده شده است، گفت: عاملان این حمله بار دیگر نشان دادند که به هیچیک از اصول اخلاقی، ارزشهای انسانی و قواعد حقوق بینالملل پایبند نیستند. آنان پنداشتهاند که با تخریب زیرساختها میتوانند جلوی پیشرفت علمی و فناوری کشورمان را بگیرند، در حالی که قدرت دانش و تکنولوژی ما در وجود هزاران دانشمند و متخصص جوان توزیع شده، در دانشگاهها و مراکز پژوهشی متکثر است و به هیچوجه متکی به فرد یا یک مکان فیزیکی خاص نیست.
در همین حال، گزارش های وزارت بهداشت نشان میدهد که در جنگ اخیر، تعدادی از بیمارستانهای کشور مورد حمله و آسیب قرار گرفته و از چرخه خدمت رسانی خارج شده اند.
این در حالی است که اهمیت خدمت رسانی در شرایط بحرانی و جنگ، به مراتب مهم تر از روزهای عادی است. بنابراین، در شرایطی که بیماران نیاز به مراقبت های درمانی دارند؛ خارج شدن بیمارستان ها از چرخه فعالیت؛ می تواند شرایط را بحرانی سازد و دشمن نیز با آگاهی از چنین امکانی، حمله به زیرساخت های سلامت را در دستور کار خود قرار داده بود.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در جنگ اخیر ۵۴ پایگاه اورژانس، ۴۸ مرکز درمانی و ۲۱۸ مرکز بهداشت آسیبدیده و ۸ بیمارستان نیز تخلیه شده است.
علاوه بر ۳۲۸ پایگاه اورژانس، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان، تعدادی از شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی و موسسات علمی و تحقیقاتی نیز هدف حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفته و آسیب دیده اند.
در واقع می توان ادعا کرد که دشمن به ۳۵۰ زیرساخت سلامت حمله کرده که لکه ننگی برای آنها در تاریخ خواهد بود.
نظر شما