بازدید وزیر بهداشت از انستیتو پاستور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز با حضور در انستیتو پاستور ایران از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت آن قرار گرفت
این بازدید در شرایطی انجام شد که انستیتو پاستور در پی حملات رژیم های تروریستی صهیونیستی و آمریکا، هدف قرار گرفته و بخشهایی از زیرساختهای آن دچار آسیب شده است.
وزیر بهداشت در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی میدانی خسارات واردشده، بر تداوم فعالیتهای تخصصی، تحقیقاتی و تولیدی این مرکز تأکید کرد و حفظ ظرفیتهای راهبردی حوزه سلامت را اولویتی جدی در شرایط فعلی دانست.
انستیتو پاستور ایران بهعنوان یکی از ارکان اصلی کشور در حوزه تولید واکسن و مقابله با بیماریهای واگیر، نقشی کلیدی در تأمین امنیت زیستی و سلامت عمومی ایفا میکند.
در این بازدید علی جعفریان مشاور عالی وزیر و دکتر حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت حضور داشتند.
