به گزارش خبرنگار مهر «اوراسیا» نام رویدادی باشگاهی است که قرار است با حضور تیم های برتر باشگاهی از قاره های اروپا ‌و آسیا به میزبانی قزاقستان برگزار شود.

فدراسیون تنیس روی میز قزاقستان به عنوان میزبان، ضمن ارسال آئین نامه مربوط به مسابقات اوراسیا، از فدراسیون ایران دعوت کرده تا دو نماینده باشگاهی خود در بخش مردان و زنان این مسابقات را معرفی کند.

این در حالی است که به خاطر حمله صهیونی - آمریکایی به ایران، هنوز رقابت های باشگاهی تنیس روی میز مردان ‌و زنان به سرانجام نرسیده است.

البته مرداد زمان موردنظر برای مسابقات باشگاهی اوراسیا است و در صورت پایان جنگ، امکان پیگیری لیگ مردان و زنان و مشخص شدن نتیجه نهایی آنها تا آن زمان وجود دارد.