به گزارش خبرنگار مهر، جنگ رمضان در حالی فعالیت های فدراسیون تنیس روی میز را مانند دیگر فدراسیون ها به حالت تعلیق درآورد که این فدراسیون پیگیر رقابت های باشگاهی خود در هر دو بخش مردان و زنان بود.

لیگ تنیس روی میز در هر دو بخش مردان و زنان نیمه دوم سال گذشته با حضور 7 تیم آغاز شد. این مسابقات در بخش زنان، تا پایان مرحله برگشت دوره ای پیش رفت و قرار بود اردیبهشت سال جاری با برگزاری دیدارهای پلی آف و تعیین تیم های برتر پیگیری شود.

در بخش مردان هم، دیدارهای مراحل اول و دوم لیگ تنیس روی میز به میزبانی تهران و اصفهان برگزار شد. اینگونه پیش بینی شده بود که اواخر فروردین، دیدارهای مرحله سوم برگزار شود سپس لیگ وارد پلی آف شود.

حمله صهیونی - آمریکایی به ایران و آغاز جنگ رمضان اما برنامه های فدراسیون تنیس روی میز در بخش باشگاهی را با جابه جایی هایی مواجه کرده است. آنچه مسلم است به خاطر شرایط خاص کشور و عدم ثبات لازم، برگزاری این دیدارها در زمان های مقرر اولیه منتفی خواهد بود اما فدراسیون مصمم به پیگیری لیگ و به سرانجام رساندن آن است به خصوص با توجه به برگزاری رقابت های «اوراسیا» که دعوتنامه ای که برای این فدراسیون ارسال شده تا نمایندگان باشگاهی خود را برای اعزام به قزاقستان و رقابت با بهترین های باشگاهی اروپا و آسیا معرفی کند.

داریوش ضرغام پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعلا برنامه مشخص و نهایی شده ای در مورد لیگ نداریم. منتظر ثبات شرایط هستیم تا با هماهنگی وزارت، برگزاری مسابقات باشگاهی را از سر بگیریم.

وی تاکید کرد: اینکه چه زمانی برگزاری پیگیری لیگ مردان و زنان تعیین شود، اصلا مشخص نیست. این موضوع به شرایط کلی کشور بستگی دارد اما قطعا در اولین فرصت، زمان از سرگیری این رقابت ها را مشخص می کنیم.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در مورد چگونگی پیگیری دیدارهای لیگ مردان و زنان و اینکه «آیا تغییری در آنها اعمال خواهد شد؟»، نیز گفت: در این مورد هم رویکرد مشخصی نداریم چراکه تصمیم گیری به زمان ازسرگیری مسابقات و فاصله زمانی با دیگر برنامه های فدراسیون به خصوص در بخش ملی بستگی دارد. می خواهیم لیگ را به سرانجام برسانیم و تلاش مان این است بهترین شرایط را مهیا کنیم.