عالمیان در رده بندی جهانی تنیس روی میز ۵۶ پله سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز امروز (دوشنبه ۲۴ فروردین) رده بندی بازیکنان این رشته در هر دو بخش مردان و زنان را به روز رسانی کرد.

بر اساس رده بندی جدید منتشر شده، نوشاد عالمیان تغییر جایگاه نداشته اما ندا شهسواری یک پله صعود داشته است. این دو بازیکن با این شرایط، صدرنشین بازیکنان ایرانی در هر دو بخش مردان و زنان هستند.

در بخش مردان، به غیر از نوید شمس که یک پله صعود داشته است، دیگر بازیکنان ایران سقوط کرده اند. نیما عالمیان سقوطی ۵۶ پله ای داشته و در جایگاه ۲۳۷ قرار گرفته است.

در بخش زنان هم شیما صفایی تنها بازیکنی است که سقوط کرده است. سایر نمایندگان ایران صعود داشته اند.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۹۹ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۴۵ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۷۷ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۵۶ پله سقوط در رده ۲۳۷ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۱۲ پله سقوط در رده ۲۵۳ ایستاده است

* امیرمهدی کشاورزی: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۴۱۱ ایستاده است

بخش زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۴۰ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۴ پله سقوط در رده ۱۸۴ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۳۱۱ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۳۱۳ ایستاده است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۴۰۹ ایستاده است