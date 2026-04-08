یوتیوبرها شاکی جدید اپل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این خالقان محتوا که ورای شرکت های h3h3 Productions، MrShortGameGolf و Golfholicقرار دارند، اپل را به دلیل استخراج ویدئوهای حفاظت شده تحت قانون کپی رایت در یوتیوب به منظور آموزش مدل های هوش مصنوعی، به نقض قانون« کپی رایت دیجیتال میلنیوم» متهم کرده اند.

هرچند ویدئوهای این یوتیوبرها برای تماشا در پلتفرم مذکور در دسترس است اما درشکایت آنها آمده اپل به طور غیرقانونی ساختار پخش کنترل شده محتوا که کاربران عادی را شامل می شود، دور زده است.

این خالقان محتوا مدعی هستند فرایند استخراج ویدئوی اپل برای آموزش محصولات هوش مصنوعی آن به کار رفته است. علاوه بر آن موفقیت مالی عظیم شرکت های فناوری بدون محتوایی که یوتیوبرهای ساخته اند، امکان پذیرنبوده است. نشریه مک رومرز اشاره کرده این کانال های یوتیوب همچنین شکایت مشابهی را علیه شرکت های فناوری بزرگ دیگر از جمله متا، انویدیا، بایت دنس و اسنپ نیز ثبت کرده اند.

این نخستین باری نیست که روش های آموزش هوش مصنوعی یک شرکت برایش دردسرساز شده است. نشریه نیویورک تایمز اوپن ای آی و مایکروسافت را به نقض قوانین کپی رایت و استفاده این دو شرکت از مقاله هایش برای آموزش چت بات ها متهم کرده است. شرکت پرپلکسییتی نیز اخیرا با شکایت از سوی ردیت و دایره المعارف بریتانیکا برای نقض قانون کپی رایت مواجه شده است.