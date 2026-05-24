انتشار بدون مجوز نسخه هوش مصنوعی یک عکس هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این اثر «طلوع ماه، هرناندز، نیومکزیکو» نام دارد.

طبق بیانیه بنیاد مذکور این عکس ماه گذشته در نمایشگاه عکاسیAIPAD برای فروش عرضه شد. نمایشگاه گالری دنزیگر از نام، شهرت و نمادین‌ترین تصویر انسل سوءاستفاده کرده است، در حالی که هیچ هنرمند انسانی مسئول خلق آن را شناسایی نکرده است.

جالب آنجاست که این بنیاد با دخالت هوش مصنوعی مشکلی نداشت و خاطرنشان کرد که آدامز به طرز چشمگیری از پتانسیل رایانه ها برای تغییر عکاسی آگاه بود و از آن هیجان‌زده بود. مسئله این است که ظاهراً غرفه‌دار مستقیماً اثر هنرمند را کپی کرده تا از آن پول دربیاورد.

«موسسه حقوق نشر انسل آدامز» در ادامه بیانیه خود نوشت: «قبل از انتشار اثر، با این موسسه مشورت یا اطلاع‌رسانی نشده بود. پس از اطلاع، ما به صورت آنی با جیمز دانزیگر تماس گرفتیم، او را از حقوق موسسه مطلع کردیم و درخواست حذف اثر را داشتیم. مکاتبات به اشتراک گذاشته شده با موسسه نشان می‌دهد که با وجود اطلاع رسانی رسمی ما، دانزیگر از نام انسل، «طلوع ماه» و ارائه AIPAD، در حین پیگیری یک پروژه رنگ‌آمیزی تجاری هوش مصنوعی پیشنهادی با مشارکت املاک سایر هنرمندان، سوءاستفاده کرده است.

این بیانیه در ادامه استفاده بدون رضایت از نام و اثر یک هنرمند برای اهداف تجاری را محکوم کرده است.