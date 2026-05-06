اپل برای تبلیغات پوشالی هوش مصنوعی ۲۵۰ میلیون خسارت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، تسویه مذکور شامل تمام کاربران ساکن آمریکا می شود که مدل های آیفون ۱۶ و آیفون ۱۵ پرو را بین ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵ میلادی خریده اند.

کاربرانی که مدارکی مستند در این زمینه ارائه دهند می توانند به ازای هر دستگاه واجد شرایط مبلغ ۲۵ دلار دریافت کنند که این رقم باتوجه به حجم ادعاهای کاربران برای دریافت خسارت و عوامل دیگر ممکن است به ازای هر دستگاه کمتر شود یا تا ۹۵ دلار افزایش یابد.

این تسویه مربوط به شکایتی در ۲۰۲۵ میلادی است که در آن اپل متهم شده بود با تبلیغات، توقعی میان مصرف کنندگان ایجاد کرده بود که ویژگی های «اپل اینتلیجنس» هنگام عرضه آیفون ۱۶ مهیا خواهد بود.

در این شکایت ادعا شده بود محصولات اپل نسخه بسیار محدود از ویژگی مذکور را داشتند یا اصلا فاقد آن بودند و همین امر مشتریان را درباره کاربرد و عملکرد واقعی دستگاه ها گمراه کرد.

سخنگوی اپل در بیانیه ای اعلام کرد شرکت این موضوع را تسویه کرد تا روی کاری آن را به بهترین وجه انجام می دهد یعنی ارائه نوآورانه ترین محصولات و خدمات به مشتریانش، تمرکز کند.

اپل مجموعه ای از ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی را در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان در ژوئن ۲۰۲۴ نمایش داد از جمله دستیار صوتی سیری که شخصی سازی شده تر بود. اما هنگامیکه آیفون ۱۶ در سپتامبر همان سال عرضه شد، آیفون سیاری از قابلیت هایی که چند ماه قبل آنها را تبلیغ کرده بود، نداشت. در عوض این شرکت قابلیت های جدید هوش مصنوعی را به تدریج اضافه کرد مانند Image Playground، Genmoji و یکپارچه سازی چت جی پی تی در سیری. این شرکت همچنین راه اندازی نسخه سفارشی سازی شده تر سیری را به تعویق انداخت که طبق پیش بینی های فعلی امسال عرضه می شود.