خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ در سال ۱۴۰۴ نمایشنامه‌های بسیاری در ژانرهای متفاوت توسط نشرهای مختلف به چاپ رسید؛ نمایشنامه‌هایی که برخی ترجمه آثار مطرح ادبیات جهان در سال‌های دگرگون بود و برخی توسط نویسندگان ایرانی منتشر شده بود. گروه هنر خبرگزاری مهر قصد دارد تا با مرور برخی از مهم‌ترین آثاری که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ منتشر شده‌اند، به معرفی و توضیح این آثار بپردازد.

«ناکجا آباد» نوشته هارولد پینتر

از هارولد پینتر نویسنده سرشناس بریتانیایی تاکنون آثار مختلفی مانند «جشن تولد»، «خاکستر به خاکستر» و «آسایشگاه منتشر شده است. پینتر در طول دوران حرفه‌ای خود ۳۲ نمایشنامه نوشت و با قرار دادن انسان‌های معمولی و گاه ناتوان در موقعیت‌های پیچیده به نقد یکسان‌شدگی افراد در جهان مدرن پرداخت. در سالی که گذشت سه انتشارات شب‌خیز، یکشنبه و قطره به ترتیب توسط یلدا واشقانی، محمد اسماعیل تاج احمدی و البرز محرر اقدام به ترجمه و انتشار نمایشنامه «ناکجا آباد» کردند.

«ناکجاآباد» داستان آشنایی و گفتگوی ۲ نویسنده است که در یک کلوپ و پس از نوشیدن، باهم قرار می‌گذارند که به خانه‌ همدیگر بروند. ۲ شخصیت اصلی داستان یعنی هرست و اسپونر با پرداخت دقیق شخصیتی، به طور کامل از هم متمایز شده‌اند. هرست نویسنده‌ای محبوب و ثروتمند است که اسپونر را به خانه‌ مجللش دعوت می‌کند. در مقابل اسپونر نویسنده‌ای شکست‌خورده است و با نزدیک شدن به هرست قصد دارد منافع خاص خود را تامین کند.

«گل رز و صلیب» نوشته الکساندر بلوک

در سالی که گذشت فاطمه قاسمی اقدام به انتشار نمایشنامه «گل رز و صلیب» نوشته الکساندر بلوک شاعر و نمایشنامه‌نویس قرن نوزدهمی روس توسط نشر ثالث کرد؛ شاعر و نویسنده‌ای که از چهره‌های برجسته مکتب سمبولیسم به شمار می‌آید. «گل رز و صلیب» با بهره‌گیری از عناصر نمادین و اسطوره‌ای داستانی را در بستر قرون وسطی روایت می‌کند و به مضامینی چون عشق، رنج، وفاداری و شورش علیه ساختارهای مذهبی و اجتماعی می‌پردازد.

بلوک در این نمایشنامه چهار پرده‌ای شورش مردم بر علیه چیرگی مذهبی را بازتاب می‌دهد؛ مردمی که به جای پیروی از کلیسا به سراغ اندیشه‌های نوگرایانه می‌روند. در این میان شوالیه‌ای سرگردان با اشعار فلسفی و افسانه‌ای خود بانوی اول دربار را شیفته خود می‌کند.

«دریای واژگون» نوشته فارس باقری

فارس باقری که در سال گذشته با نویسندگی نمایش پرمخاطب «برادران کارامازوف» به کارگردانی اشکان خیل‌نژاد توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده بود و کارگردانی اثری چون «پیوتر اوهه» را نیز در سابقه خود دارد، در سالی که گذشت نمایشنامه «دریای واژگون» را توسط انتشارات مانیاهنر به چاپ رساند.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «از اون روز به بعد، اون لکه‌های خون داغ و اون پرنده، واسه‌ام شدن نشونه‌ای میون مرگ و زندگی. به خودم گفتم تموم زندگی، فقط همینه برتا؛ راه رفتن میون یه پرنده و چند قطره خون.»

«آدم‌ها، مکان‌ها، چیزها» نوشته دانکن مک‌میلان

در سالی که گذشت معصومه بیگی بازیگر و کارگردان تئاتر اقدام به ترجمه، کارگردانی و اجرای نمایشنامه «آدم‌ها، مکان‌ها، چیزها» نوشته دانکن مک‌میلان نویسنده صاحب اعتبار انگلیسی کرد؛ اجرایی که با استقبال مخاطبان در کاخ هنر تهران همراه بود. در همین سال، پگاه صمدزاده نیز به ترجمه این نمایشنامه پرداخت و آن را توسط انتشارات دیدآور به چاپ رساند.

«آدم‌ها، مکان‌ها، چیزها» نمایشنامه‌ای پرقدرت است که در سال ۲۰۱۵ در تئاتر ملی لندن به صحنه رفت. این اثر با شدت و صراحتی تکان‌دهنده، اعتیاد، هویت و روند بهبودی را بررسی می‌کند و تماشاگران را در سفری روان‌شناختی و عاطفی با شخصیت اصلی همراه می‌سازد. مک‌میلان، که با نمایشنامه‌هایی چون «شهر شیشه‌ای» و «۱۹۸۴» به حساسیت و هوشمندی در پرداخت مسائل معاصر شهرت یافته، در این اثر تصویری عمیق از مبارزات زنی درگیر سوءمصرف مواد ارائه می‌دهد که هم‌زمان با مرزهای واقعیت و بازیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

«بانوی زنجبیلی» نوشته نیل سایمون

نیل سایمون نویسنده برجسته آمریکایی بیشتر با آثاری چون «شایعات»، «پزشک نازنین» و «عاقبت عشاق سینه‌چاک» شناخته می‌شود. شهرام زرگر مترجم باسابقه ادبیات ایران نمایشنامه «بانوی زنجبیلی» را که در میان آثار سایمون کمتر شناخته‌شده است توسط انتشارات گره به چاپ رسانده است.

«بانوی زنجبیلی» با نمایشنامه‌های قبلی سایمون تفاوت چشمگیری دارد. برخلاف کمدی‌های سبک و شیرینی که او پیش‌تر نوشته بود، این نمایشنامه یک درام تلخ با رگه‌هایی از طنز است. چنان که اروین کلاین یکی از منتقدان تئاتر اشاره کرده است که این نمایشنامه نخستین تلاش سایمون برای نوشتن اثری جدی و بی پرده بوده است.