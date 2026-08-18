به گزارش خبرگزاری مهر، ثبتنام ناشران و کتابفروشان برای دریافت تسهیلات کمبهره ۸ هزار میلیارد ریالی، طی روزهای آینده آغاز میشود.
این تسهیلات در قالب تفاهمنامهای میان مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد علوی و در ذیل تفاهمنامه وزارت فرهنگ با بنیاد مستضعفان اختصاص یافته است.
بر اساس اعلام خانه کتاب و ادبیات ایران، شیوهنامه ثبتنام این تسهیلات آماده شده و پس از انتشار فراخوان، ناشران و کتابفروشان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی اعلامشده، درخواست خود را ثبت کنند.
در این طرح، درخواست متقاضیان بر اساس ضوابط و چارچوبهای تعیینشده بررسی خواهد شد و هر فرد، با توجه به تعدد مجوزهای نشر و کتابفروشی و امکان فعالیت همزمان در هر دو حوزه، تنها مجاز به ثبت یک درخواست برای دریافت تسهیلات است.
این تسهیلات کمبهره با هدف حمایت از ناشران، کتابفروشان و فعالان حوزه فرهنگ و نشر و در پی شرایط اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲روزه و تبعات اقتصادی جنگ رمضان در نظر گرفته شده است.
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