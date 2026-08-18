به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با موضوع کنگره شهدای هنرمند برگزار شد، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بزرگداشت یاد و خاطره شهدا تاکید کرد و گفت: هنر میتواند زندگی شهدا را برای نسل جوان قابل لمس کند.
وی با اشاره بر نقش بیبدیل هنرمندان پیشکسوت و جوان در انعکاس سبک زندگی شهدا گفت: هنرمندان ما میتوانند روایتی نو و تازه از شهدای هنرمند خلق کنند و این موضوع که باید با زبان هنر با جامعه گفتگو کرد همواره از مطالبات رهبر شهید و هنرمندان بوده است.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور نیز در این نشست با اشاره به اقداماتی که تاکنون در جهت آمادهسازی کنگره شهدای هنرمند انجام شده افزود: تاکنون دوهزار و ۵۳۷ شهید هنرمند در کشور شناسایی شده که در حال تکمیل بانک اطلاعات آنها هستیم.
حامد شبخیز با اشاره به اینکه دومین کنگره شهدای هنرمند بهصورت بینالمللی و در بهمنماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد افزود؛ این کنگره با کمک دستگاههای مختلف فرهنگی هنری در قالب کمیتههای تخصصی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه به موضوع اصلی تولید محصولات فرهنگی هنری در این کنگره اشاره کرد و گفت: در این کنگره بیش از ۴۵ جلد کتاب، یک فیلم سینمایی، یک سریال ۱۳ قسمتی، دهها قطعه کلیپ و مستند کوتاه و یک سمفونی ویژه شهدای هنرمند تولید خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور افزود: این کنگره در قالب ۳۲ اجلاسیه استانی، ۹ کنگره تخصصی رشتههای هنری و یک اجلاسیه نهایی از ابتدای شهریور تا پایان بهمنماه برگزار خواهد شد.
در پایان این نشست سردار آزادی رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج حکم انتصاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنگره بینالمللی شهدای هنرمند را به وی اعطا کرد.
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