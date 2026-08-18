به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: ما در ۱۹ مارس بقایای پیکر یکی از ۲ خلبانی که حریم هوایی قطر را نقض کردند، پیدا کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: ما بقایای پیکر یکی از خلبانانی که حریم هوایی قطر را نقض کرده بودند، به ایران تحویل دادیم.

الانصاری گفت: ما در دفاع از کشور، مردم و حاکمیت خود تردید نخواهیم کرد و اولویت اکنون کار دیپلماتیک است.

وی مدعی شد: طرف ایرانی به درخواست ما برای ارسال تیم فنی به منظور بررسی روند عملیات جست‌وجو پاسخ نداده است. طرف ایرانی برای یکی از خلبانان مراسم تشییع برگزار کرد و دعوت از ایران برای اعزام هر تیم فنی همچنان باز است. ما انگیزه‌های پشت پرده مطرح کردن مسئله خلبانان توسط ایران را شش ماه پس از حل و فصل آن نمی‌دانیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: تلاش‌های ما در مرحله کنونی بر متوقف ساختن تشدید تنش و بازگرداندن طرف‌های بحران به میز مذاکرات متمرکز است. آنچه ما در قطر می‌خواهیم، توافق برای باز کردن تنگه هرمز و همزمان آتش‌بس است. تنها راه پیش رو، آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت به مذاکرات است.

وی درباره غزه نیز گفت: با وجود سرسختی اسرائیل در اجرای طرح آتش‌بس غزه، ما مشتاق پیشرفت هستیم. آنچه ما خواستار آن هستیم این است که هر دو طرف به طور کامل طرح آتش‌بس توافق شده را اجرا کنند. آنچه ما خواستار آن هستیم این است که هر دو طرف توافق غزه به سمت اجرای کامل طرح توافق شده سوق داده شوند. اعلام حماس مبنی بر توافق با خلع سلاح، گامی مهم است که در انتظار پاسخ طرف اسرائیلی است.

الانصاری تصریح کرد که هماهنگی مداومی بین سران شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله جمعی با هرگونه چالش آینده وجود دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطرافزود: دولت قطر هدف قرار دادن دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم می‌کند.