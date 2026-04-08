عضو سابق پارلمان تونس: آمریکا به تمام معنا شکست خورد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، زهیر مخلوف نماینده سابق پارلمان تونس تأکید کرد که پذیرش بحث درباره شروط مطرح شده توسط ایران از سوی آمریکا «شکستی تمام عیار» و ناکامی آشکار در تحمیل شروط آمریکایی است که قبلاً بر پایان غنی‌سازی اورانیوم متمرکز بود.

وی تأکید کرد که تهران معادله خود را تحمیل کرده و حق خود در غنی‌سازی را به عنوان یک حق حاکمیتی غیرقابل واگذاری مطرح کرده است.

مخلوف در گفتگو با شبکه المسیره، گفت که اولویت اصلی جنگ آمریکا بر سر پرونده اورانیوم بود که ایران مالکیت آن را حفظ کرد و موفق شد آن را در مسیر مذاکرات تثبیت کند. در طرف مقابل آمریکا از مواضع خود عقب‌نشینی کرد وعملاً حق ایران را به رسمیت شناخت.

وی افزود که که بحث بر سر جزئیات در مذاکرات در مورد درصدها است نه اصل این حق؛ آن هم در شرایطی که آمریکا اعلام کرده است که به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اعتقاد دارد.

این مقام تونسی تصریح کرد که آمریکا همچنین در دستیابی به هدف خود در تضعیف محور مقاومت یا حذف آن از معادله مذاکرات شکست خورد و ایران این پرونده را به عنوان یک شرط اساسی به طرف مقابل تحمیل کرد.

مخلوف گفت که آنچه در حال وقوع است، درک واشنگتن و رژیم صهیونیستی از ناتوانی در برابر توانایی‌های ایران، چه در زمینه موشکی و چه در توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌ها و مواضع نظامی است. لذا نیروهای آمریکایی دیگر قادر به باقی ماندن در پایگاه‌های خود در منطقه نیستند.

مخلوف توضیح داد که کنار گذاشتن طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا و جایگزینی آن با شروط ۱۰ گانه ایران، یک پیروزی سیاسی برای تهران است. ایران توانسته است یک معادله بازدارندگی جامع را با تکیه بر کنترل خود بر تنگه هرمز و توانایی‌های بالستیک خود، به طرف مقابل تحمیل کند. این تحول، قدرت تهران را به عنوان یک بازیگر اصلی و سرنوشت‌ساز در منطقه تثبیت می‌کند.

وی افزود که آمریکا در طول این جنگ از حمایت بین‌المللی برخوردار نبود و این دلیلی بر «شکست سیاسی و دیپلماتیک» آن است و پیروزی‌های میدانی ایران نیز تاکیدی بر این مطلب است.

مخلوف خاطرنشان کرد که ادامه حملات موشکی ایران تا لحظات آخر و عدم پاسخ رژیم صهیونیستی به آنها، «دلیلی قاطع بر پیروزی» ایران است. معمولا کسی که آخرین ضربه را می‌زند، در جنگ‌ها پیروز است.

مخلوف با اشاره به پیامدهای داخلی عمیق جنگ در داخل آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله تشدید بحران‌های سیاسی و محاکمه سرکردگان آنها گفت که دونالد ترامپ با ده‌ها پرونده روبرو است و ممکن است با سلب اعتماد مواجه شود. بنیامین نتانیاهو نیز با بحران‌های سیاسی و قضایی فزاینده‌ای روبرو است.

او تأکید کرد که ایران به «پیروزی استراتژیک» دست یافته است که در اختلال در ابعاد اقتصادی و گردشگری رژیم صهیونیستی منعکس شده است. امنیت در داخل سرزمین‌های اشغالی دیگر وجود ندارد و این امر اشغالگران را به فرار از سرزمین های اشغالی سوق خواهد داد.

این نماینده سابق پارلمان تونس در پایان سخنان خود ابراز داشت که محور مقاومت در این دور به اهداف اصلی خود دست یافته است و دستاوردهای آن آغاز تحولات بزرگی در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. وی تأکید کرد که هر رویارویی آینده در چارچوب معادلات جدیدی که ایران «از موضع قدرت» تحمیل کرده است، رخ خواهد داد.