۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

سناتور آمریکایی: ترامپ باید به خاطر جنگ علیه ایران عزل شود

سناتور آمریکایی: ترامپ باید به خاطر جنگ علیه ایران عزل شود

یک سناتور کنگره آمریکا خواستار عزل رئیس جمهوری این کشور به خاطر شروع جنگ علیه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور اد مارکی نماینده دموکرات کنگره آمریکا در واکنش به عقب‌نشینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از تهدیدات علیه زیرساخت‌ها و مردم ایران و برقراری آتش‌بس در شبکه ایکس نوشت: «از خبر توافق آتش‌بس با ایران خوشحالم اما به هرحال ما اصلاً نباید این در این جنگ غیرقانونی حضور می داشتیم».

این سناتور دموکرات سپس با تأکید بر اینکه ترامپ در جنگ با ایران مرتکب جنایت جنگی شده، ادامه داد «رئیس جمهوری نمی‌تواند به همین راحتی تهدید به جنایت جنگی کند و بعد هم به هیچ‌عنوان پاسخگو نباشد. کنگره باید هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه بدهد تا به این جنگ پایان دهد و او را برکنار کند.»

    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ترامپ در جنگ با ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران محاکمه شود

