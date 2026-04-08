  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

طعنه روسیه به ترامپ: پیروزی در رسانه‌های اجتماعی رخ نمی‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به چندین بار اعلام پیروزی رئیس‌جمهوری آمریکا در فضای مجازی گفت: صحبت از پیروزی قریب‌الوقوع در رسانه های اجتماعی بیهوده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر از خبرگزاری نووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین افزود: «تمام آن اظهاراتی که نشان می‌دهد راه حل در افزایش تجاوز و حملات، افزایش مطالب در رسانه‌های اجتماعی و اینکه پیروزی قریب‌الوقوع است، بیهوده بود. بار دیگر، این رویکرد، شکست سختی خورده است. در اصل، رویکرد حملات یکجانبه، تهاجمی و غیرقابل توجیه شکست خورده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود که روسیه به حل و فصل مسائل خاورمیانه بر اساس قوانین بین‌المللی، منافع ملی و ملاحظات انسانی کمک کرده است.

زاخارووا ادامه داد: «مشارکت فعال روسیه در کمک به حل و فصل اوضاع، بخش جدایی‌ناپذیری از منافع ملی و قوانین بین‌المللی بود و برای اهداف بشردوستانه واقعی انجام شد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه اظهار داشت که امتناع مسکو از حمایت از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تنگه هرمز، مانع از استفاده از این شورا برای اهداف مخرب شد.

کد مطلب 6794941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      3 1
      پاسخ
      وقت آن است سه ابرقدرت ایران ، روسیه و چین و کشورهای غیر متعهد با هم هماهنگ شده و محل سازمان ملل را عوض کنند و نظم نوینی در جامعه جهانی ایجاد کنند . آمریکا قابل اعتماد جامعه جهانی نیست و شایستگی نهاد های بین المللی را ندارد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها