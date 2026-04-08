به گزارش خبرگزاری مهر از خبرگزاری نووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین افزود: «تمام آن اظهاراتی که نشان میدهد راه حل در افزایش تجاوز و حملات، افزایش مطالب در رسانههای اجتماعی و اینکه پیروزی قریبالوقوع است، بیهوده بود. بار دیگر، این رویکرد، شکست سختی خورده است. در اصل، رویکرد حملات یکجانبه، تهاجمی و غیرقابل توجیه شکست خورده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود که روسیه به حل و فصل مسائل خاورمیانه بر اساس قوانین بینالمللی، منافع ملی و ملاحظات انسانی کمک کرده است.
زاخارووا ادامه داد: «مشارکت فعال روسیه در کمک به حل و فصل اوضاع، بخش جداییناپذیری از منافع ملی و قوانین بینالمللی بود و برای اهداف بشردوستانه واقعی انجام شد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه اظهار داشت که امتناع مسکو از حمایت از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تنگه هرمز، مانع از استفاده از این شورا برای اهداف مخرب شد.
