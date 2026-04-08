تفاهم نامه احداث ۶۰ مرکز آموزشی در نهضت ملی مسکن منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر با بیان اینکه نخستین مدرسه ساخته‌شده در سایت‌های نهضت ملی مسکن کشور در سایت کوی زنگان استان زنجان در مهرماه سال گذشته به بهره‌برداری رسید،گفت: این پروژه آموزشی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی مدارس و با حمایت مجموعه آموزش و پرورش اجرا شد.

وی ابراز کرد: خوشبختانه بهره برداری از این پروژه آموزشی زمینه بهره‌مندی ساکنان واحدهای نهضت ملی مسکن از خدمات آموزشی را فراهم می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: احداث و تکمیل بیش از ۶۰ مرکز آموزشی در واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن منعقد شده است.

شاهین فر تاکید کرد: همچنین تفاهم احداث چهار کلانتری و برون سپاری احداث سه مسجد هم در پروژه های نهضت ملی مسکن منعقد شده است.