به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح امروز (چهارشنبه 19 فروردین ماه) در گفتوگویی تلویزیونی در شبکه خبر، با اشاره به شکست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران با پذیرش شروط دهگانه کشورمان، گفت: ماهیت آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر نمیکند و ترامپ نیز همان ترامپ است.
وی ادامه داد: آنها تصور میکردند که جنگ ۴ روز طول میکشد، اما ۴۰ روز گذشت و این زمان ۱۰ برابر شد. این زمان را جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان، ملت بزرگ و مقاومت به وجود آوردند. آنان در روز دهم تقاضای پایان جنگ دادند، اما ما قبول نکردیم، ایستادیم، ضربه زدیم و مراحل مختلف پیروزی را رقم زدیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر جنگی یک آغاز و یک پایان دارد و تمام جنگها از اول خلقت تا قیام قیامت به همین صورت بوده است. مهم این بود که ما در این جنگ تحمیلی پیروز خارج شویم، چون ما جنگ را انتخاب نکرده بودیم و به ما تحمیل شد.
بروجردی ادامه داد: ترامپ یک طرح ۱۵ مادهای داده بود که ما اصلا پاسخی به آن ندادیم و آن را کنار گذاشتیم و اعلام کردیم شرایط ما برای پایان جنگ، شرایط دهگانه است.
وی در مورد شروط جمهوری اسلامی ایران، توضیح داد: اولین شرط، توقف کامل هرگونه تجاوز به ایران و گروههای همپیمان مقاومت یعنی حزبالله لبنان و رزمندگان عراق و یمن بود، چرا که آنان همپیمانان منطقهای ما هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: شرط دوم، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و ممنوعیت هرگونه حمله از پایگاههای آنها و هرگونه آرایش رزمی است که این به معنای پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه است.
بروجردی ادامه داد: شرط سوم، عبور محدود کشتیها از تنگه هرمز به مدت دو هفته تحت پروتکل امن است که امنیت آن با نیروهای مسلح است. از امروز و قبل از تصویب ساختار جدید، باید عوارض عبور از تنگه هرمز دریافت شود و نباید اجازه عبور رایگان از تنگه هرمز داده شود. فرصت دو هفتهای که پاکستانیها درخواست کردهاند، باید با این شرط همراه باشد.
وی افزود: شرط بعدی، لغو همه تحریمهای اولیه و ثانویه و تحریمهای سازمان ملل علیه ایران است. شرط دیگر، تأمین خسارت ایران با ایجاد صندوق سرمایهگذاری مالی است، به این معنا که اگر کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای منطقه به آمریکا پایگاه نمیدادند، این جنگ اتفاق نمیافتاد و باید پولی که اینها میدهند در حسابی بلوکه شود تا تضمینی برای جبران خسارت ما باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فتوای امام شهید امت، تحریم سلاح هستهای بود که ما همچنان این تعهد را داریم، اما باید حق غنیسازی ایران به رسمیت شناخته شود.
بروجردی بیان کرد: همچنین ایران برای مذاکره درباره پیمانهای صلح دوجانبه و چندجانبه آمادگی دارد. ما طرفدار صلح هستیم و به دنبال جنگ نیستیم و تاکید ما عدم تجاوز به گروههای مقاومت است.
وی ادامه داد: شرط دیگر، پایان یافتن همه قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت و تصویب همه این تعهدات در قالب یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پس از حصول نتیجه مذاکرات است.
بروجردی در ادامه، گفت: ممکن است این سوال در اذهان عمومی به وجود آید که ما قطعنامه داشتیم و در برجام به آن عمل نشد که پاسخ ما به این دغدغه به حق مردم این است که اگر بخواهند متعرض منافع ملی ما شوند، قطعا همان وضعیتی که در ۴۰ روز گذشته رخ داد، تکرار خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خروجی مذاکره، توافق است که به صورت مکتوب تنظیم میشود و پاکستانیها به عنوان کشور میزبان حضور خواهند داشت و توافق برای تأیید ارسال میشود. هر زمان که طرف مقابل بخواهد بازی دربیاورد، ما نشان میدهیم که بازیگری قوی در صحنه عمل هستیم.
بروجردی اظهار کرد: دشمن و شخص ترامپ اینگونه القا می کند که برنده است، اما ناوهای آمریکا فرار کردند. از سوی دیگر، وضعیت تلاویو مانند غزه شده و ساختمانهای متعدد رژیم صهیونیستی تخریب شده است. ما پیروز هستیم و اگر در عرصه جدید دفاع از منافع ملی یعنی مذاکرات، نتیجه حاصل نشود، همان سیاست قبل را ادامه خواهیم داد.
