حماسه همدلی ملی در روزهای آتش و ایثار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر گفت: صحنه‌ای که در آن، قهرمانان عرصه‌های مختلف از ورزشکاران تا هنرمندان و خانواده‌های محترم و معزز شهدا در کنار نیروهای امدادی ایستاده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، با تأکید بر این همدلی عظیم اظهار داشت: «امروز هلال‌احمر نه‌تنها یک نهاد امدادی، بلکه نماد اقتدار، ایثار و وحدت ملت ایران در سخت‌ترین شرایط است.»

در همین راستا، اقدام غرورآفرین سهیلا منصوریان، قهرمان ملی، در اهدای ارزشمندترین مدال خود برای بازسازی خانه‌های تخریب‌شده، جلوه‌ای از روح بلند ایثار ایرانیان را به نمایش گذاشت.

کولیوند با اشاره به این حرکت الهام‌بخش گفت: «وقتی یک قهرمان، افتخار شخصی خود را فدای مردم می‌کند، این یعنی ملت ما در اوج سختی‌ها نیز شکست‌ناپذیر است و سرمایه اصلی ما همین دل‌های بزرگ است.»

همزمان، جامعه هنری کشور نیز با تمام توان به میدان آمده است. جمعی از اعضای خانه سینما، از بازیگران تا عوامل فنی، آمادگی خود را برای همکاری با هلال‌احمر اعلام کرده‌اند.

کولیوند در این‌باره تأکید کرد: «هنرمندان، راویان حقیقت و وجدان بیدار جامعه هستند. حضور آنان در کنار امدادگران، نه‌تنها قوت قلبی برای مردم است، بلکه روایتگر شکوه مقاومت ملت ایران خواهد بود.»

در این میان، عاطفه رضوی با جمله‌ای کوتاه اما پرصلابت «ایران شرف ماست» روح حماسه را در کلمات جاری ساخت.

کولیوند با اشاره به این پیام گفت: «این صدا، صدای همه ملت ایران است؛ صدایی که نشان می‌دهد عشق به میهن، بزرگ‌ترین نیروی محرک ما در عبور از بحران‌هاست.»

از سوی دیگر، مجید مجیدی، کارگردان برجسته کشور، با نگاهی عمیق به نقش هلال‌احمر در این روزهای سرنوشت‌ساز، خواستار ثبت و ضبط روایت‌های امدادی شد.

کولیوند در واکنش به این درخواست بیان کرد: «تاریخ این روزها باید ثبت شود؛ چرا که هر صحنه از ایثار امدادگران و هر لبخند نجات‌یافته، سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده و الهام‌بخش تولید آثار فاخر هنری خواهد بود.»

در لحظات اولیه حمله رژیم صهیونی امریکایی به یکی از مناطق تاریخی و مسکونی و نفس‌گیر و آکنده از دود و اندوه، همراه با آقای مجیدی در محل اصابت حمله دشمن صهیونیِ آمریکایی به منازل مسکونی حضور یافتیم؛ جایی که هنوز شعله‌ها زبانه می‌کشید و صدای ناله و اضطراب در فضا طنین داشت. در همان لحظه اصابت، او با چشمانی اشک‌آلود و دلی شکسته، اما با اراده‌ای استوار و خلل‌ناپذیر ایستاد؛ گویی در میان ویرانه‌ها، عهدی تازه بست تا روایت‌گر حقیقت باشد. عزمش برای به تصویر کشیدن جنایات این جنایتکاران، نه‌تنها سست نشد، بلکه شعله‌ورتر از پیش گردید؛ اراده‌ای برخاسته از درد مردم، که نوید می‌داد این رنج‌ها در قاب تصویر، به سندی ماندگار از مظلومیت و مقاومت بدل خواهد.

همچنین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آمادگی گسترده اهالی فرهنگ و رسانه برای همراهی با هلال‌احمر خبر داد.

کولیوند با قدردانی از این همراهی افزود: «رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ، بازوی قدرتمند ما در انتقال امید، آگاهی و حقیقت هستند و این اتحاد، دشمن را در جنگ روایت‌ها نیز ناکام خواهد گذاشت.»

در صحنه‌ای سرشار از احساس و افتخار، خانواده‌های معزز و مکرم شهدا نیز با حضور در ستاد مرکزی مدیریت شرایط اضطراری هلال‌احمر، از تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران قدردانی کردند.

کولیوند با اشاره به این حضور معنادار گفت: «وقتی خانواده‌های گرانقدر شهدا، که خود نماد ایثارند، قدردان خدمت‌گزاران مردم می‌شوند، این یعنی مسیر ما درست است و این خدمت، ادامه همان راه نورانی شهادت و مقاومت است.»

کولیوند اشاره کرد: این روزها، هلال‌احمر نه‌تنها در خط مقدم امدادرسانی، بلکه در قلب تپنده همبستگی ملی ایستاده است؛ جایی که اقتدار، انسانیت و عشق به میهن، در هم تنیده و حماسه‌ای ماندگار را رقم زده‌اند.