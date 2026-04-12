به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، یکی از گروههای مهم کشور که در پی حوادث اخیر و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آسیب روحی و جسمی دیدند، کودکان هستند به همین دلیل ستاد همیاری خانه سینما در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت نگاه ویژه ای به کودکان داشته باشد.
ستاد همیاری خانه سینما با همکاری خانه تئاتر، خانه موسیقی و خانه هنرمندان برنامهها و رویدادهای مختلف و متنوع فرهنگی و هنری همچون اجرای موسیقی، نمایشهای عروسکی، کارگاههای نقاشی را برای کودکان اجرا میکند.
زمان و مکان برگزاری این رویدادها اطلاعرسانی میشود.
