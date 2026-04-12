۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

اجرای برنامه‌های هنری برای کودکان آسیب‌دیده جنگ

اجرای برنامه‌های هنری برای کودکان آسیب‌دیده جنگ

ستاد همیاری خانه سینما قصد دارد با همکاری هنرمندان رشته های مختلف هنری به اجرای برنامه‌های متنوع به صورت میدانی برای کودکان آسیب‌دیده جنگ بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، یکی از گروه‌های مهم کشور که در پی حوادث اخیر و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آسیب روحی و جسمی دیدند، کودکان هستند به همین دلیل ستاد همیاری خانه سینما در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت نگاه ویژه ای به کودکان داشته باشد.

ستاد همیاری خانه سینما با همکاری خانه تئاتر، خانه موسیقی و خانه هنرمندان برنامه‌ها و رویدادهای مختلف و متنوع فرهنگی و هنری همچون اجرای موسیقی، نمایش‌های عروسکی، کارگاه‌های نقاشی را برای کودکان اجرا می‌کند.

زمان و مکان برگزاری این رویدادها اطلاع‌رسانی می‌شود.

ندا زنگینه

