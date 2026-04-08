نیازمند: طرح «پاتوق نوجوان مبارز» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نیازمند ظهر چهارشنبه در نشست خبری طرح نوجوان مبارز ضمن گرامیداشت شهدای جنگ رمضان به خصوص شهدای دانشآموز و معلم اظهار کرد: دفاع مقدس در کنار شرایط نابرابر تحمیلی دارای دستاوردهایی برای نسل جدیدی بود که در طول یک سال شاهد دو جنگ تحمیلی علیه کشور بودند.
وی گفت: علاوه بر شهدای دانشآموز شاهد شکلگیری فعالیتهای متنوع در جهت رشد و بلوغ نسل جدید در باب مفهوم ایثار، مقاومت و شهادت هستیم که آنان را در برابر صحنههای سخت آماده میکند.
مسئول بسیج دانشآموزی گیلان تصریح کرد: استان گیلان دارای شهدای متعددی در طول انقلاب بوده است که در جنگهای اخیر شاهد تداوم مسیر ایثار و شهادت توسط نسل جدید هستیم.
نیازمند از اجرای طرح پاتوق نوجوان مبارز از امروز خبر داد و افزود: این طرح تکمیل کننده روند نقشآفرینی نوجوانان از جنگ مقدس دوازده روزه تاکنون در قالب سه نقش اساسی حضور در میدان، فعالیت در مواکب و مشارکت در ایستگاهها و مواکب سایر اقشار هستیم.
وی به حوزههای نقشآفرینی نوجوانان اشاره و عنوان کرد: قرائت قرآن، دکلمه، دلنوشته، سرود، نقاشی و ... جزو روند فعالیت و نقش پرشور و انقلابی نوجوانان بوده است.
مسئول بسیج دانشآموزی گیلان گفت: پاتوق نوجوانان در تمام شهرستانها به مدت دو هفته در قالب حوزههای مختلف اعم از تبیین و گفتگو، ایجاد فضای شور و نشاط، آموزشهای امداد و نجات، آموزش سلاح، ثبتنام در پویشهای ملی، روایتگری و ... برگزار خواهد شد.
نیازمند اضافه کرد: این طرح با توجه به چهلم رهبر شهید و شهدای میناب به مدت دو هفته در میادین اصلی با اجرای دانشآموزان در ایجاد فضای محیطی در شهر رشت برگزار شد و در تمام شهرستانها اجرا خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همت و توان مضاعف نوجوانان در جهت خودباوری، استقلال و پیشرفت کشور گام برداریم.
