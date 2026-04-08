به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم فارسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه به منظور برگزاری مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: این محدودیت‌ها در خیابان‌های منتهی به میدان امام خمینی (ره) و میدان جهاد اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه تردد خودروها در همه خیابان‌های منتهی به میدان امام خمینی (ره) محدود خواهد شد، ادامه داد: تجمع مراسم اربعین رهبر شهید با حضور هیئت‌های مذهبی به صورت پیاده برگزار می‌شود، نیازمند بسترسازی ترافیکی مناسب برای حضور پرشور عزاداران است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان ادامه داد: عوامل پلیس راهور با حضور پرشمار در سایر معابر، تلاش می‌منند تا ضمن روان‌سازی ترافیک، از بروز هرگونه گره ترافیکی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم دیگری از ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در میدان جهاد شهر همدان افزود: برای این مراسم نیز تردد خودروها به سمت محل برگزاری مراسم از ساعت مذکور ممنوع شده است و مسدودیت خیابان‌های منتهی به میدان جهاد تا پایان مراسم حدود ساعت ۱۸:۰۰ ادامه خواهد داشت.

سرهنگ فارسی از رانندگانی که خودروهای خود را در نزدیکی میدان جهاد پارک کرده‌اند، درخواست کرد تا پیش از آغاز محدودیت‌ها از ساعت ۱۴:۰۰ نسبت به جابجایی وسایل نقلیه خود اقدام کنند، افزود: با توجه به این محدودیت‌ها، از تمامی شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم درخواست داریم تا در حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا از بروز مشکلات ترافیکی جلوگیری شود.